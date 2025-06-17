Взятки гладки

Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к 10 годам колонии строгого режима бывшего мэра Дегтярска Вадима Пильникова, обвиняемого в получении взяток, в том числе автомобилем марки Audi Q6 стоимостью 9,5 млн руб. Вину градоначальник признал и заключил сделку со следствием. Посредниками в передаче денег выступали его бывший заместитель Виктор Солдатов, которому суд назначил условный срок, и экс-заместитель министра по социальной политике Свердловской области Сергей Гайда, в отношении которого расследуется уголовное дело.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Пильников (в центре) после вынесения приговора

Фото: Мария Шараева / Коммерсантъ Вадим Пильников (в центре) после вынесения приговора

Фото: Мария Шараева / Коммерсантъ

Вадим Пильников возглавлял Дегтярск с 2018 года и был задержан в декабре 2024 года, после чего сложил полномочия. По версии следствия, он получал взятки от своего заместителя Андрея Ильина, который совмещал работу в городской администрации с руководством коммерческими компаниями «Проектстрой» и «Русэнергогарант» через посредника Алексея Безусова, что запрещено федеральным законодательством.

Как считает гособвинение, с 2022 года Андрей Ильин передал Вадиму Пильникову «за попустительство и общее покровительство по службе» в общей сложности 891 тыс. руб.

Деньги он переводил на счет ИП Охотниковой — жены Пильникова. Бывший глава города имел свободный доступ к счетам ИП и средствами распорядился по своему усмотрению.

По версии следствия, Андрей Ильин, используя свое положение, заключил контракт между ООО «Проект Строй» и администрацией Дегтярска на сумму более 258 млн руб. на капремонт трубопровода. Обвиняемый подписал акт о приемке работ с недостоверными сведениями и перечислил организации бюджетные средства в полном объеме. Работы проводились под контролем министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, позже арестованного по обвинению в коррупции.

Вадим Пильников, по утверждению источника, подписал акты о приеме работ трубопровода, хотя до конца они выполнены не были. Помимо этого Андрей Ильин, по версии следствия, предложил Пильникову передать ему взятку в виде автомобиля Audi Q6 стоимостью 9,5 млн руб.

Средств для единовременной покупки у Ильина не было, и, чтобы скрыть передачу взятки, он предложил оформить машину в лизинг на стороннюю фирму — промышленное общество «Минерал», которым руководила его знакомая Виктория Оберюхтина. Платежи по лизингу вносило ООО «Проект строй сити», которой Андрей Ильин управлял через доверенных лиц (по данным системы СПАРК, общество учреждено ООО «Русэнергогарант»). При этом на Вадима Пильникова и Алексея Безусова была оформлена доверенность на управление автомобилем, машину ему передали в апреле 2024 года.

Андрею Ильину предъявлено обвинение по п. «е» ч. 3 ст.286 УКРФ (превышение должностных полномочий) и по ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности), дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, следствие установило, что Вадим Пильников получил взятку от учредителя компании «Жилые кварталы» Саррафа Мамедова, с компанией которого с 2020 года заключались муниципальные контракты по расселению аварийного жилья.

Следствие считает, что мэр Пильников лояльно относился к нарушениям в ходе приема работ, давал приоритет организации при заключении контрактов, предоставлял необходимую информацию. За это он якобы получал взятки в сумме 5% от заключенных договоров — в общей сложности 4,4 млн руб.

Посредником в передаче взяток, по версии следствия, выступал Сергей Гайда — бывший заместитель министра по социальной политике Свердловской области, сын советника губернатора Анатолия Гайды. За посредничество он якобы получил более 1,5 млн руб. В отношении него возбуждено дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Кроме того, посредником при передаче денег выступал бывший заместитель главы Дегтярска Виктор Солдатов, которому суд назначил три года и шесть месяцев лишения свободы условно со штрафом в 1,6 млн руб.

Во вторник, 17 июня, Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил Вадима Пильникова к 10 годам колонии строгого режимы с лишением права занимать должности в муниципальных и государственных органах на семь лет. Суд признал его виновным по двум эпизодам по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) по п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Вину бывший градоначальник признал.

Его адвокат Борис Родин назвал вынесенный приговор «суровым», так как его доверитель пошел на сделку со следствием и дал признательные показания.

По его словам, решение об обжаловании будет принято после получения приговора в письменном виде.

В Свердловской области под следствием находится еще несколько действующих и бывших руководителей муниципалитетов. Например, под уголовным преследованием находится мэр Артемовского (возглавлял город с 2020 года) Константин Трофимов. Ему предъявлено обвинение во взяточничестве на 3,9 млн руб. По версии следствия, деньги он получал от и.о. директора МУП «Павлик Морозов» (загородный оздоровительный комплекс) за общее покровительство, сокрытие нарушений и продление трудового договора. Кроме того, в тот же период глава округа получил взятку от директора МУП «Наш дом Артемовский» (управляющая компания) в виде водонагревателя и услуг по его установке.

Фигурантом уголовного дела стал бывший мэр Среднеуральска (возглавлял город в 2019-2021 годах) Андрей Зашляпин, обвиняемый в даче взятки сотруднику УФСБ по Свердловской в размере 10 млн руб. По версии следствия, силовик в 2021 году за вознаграждение предложил оказать давление на правоохранителей, которые расследовали в отношении мэра и сотрудников администрации уголовное дело. Он пообещал «минимизировать возможные последствия» для сотрудников мэрии.

Мария Шараева