Суд на Урале подтвердил законность заочного ареста экс-замминистра Сергея Гайды

Свердловский областной суд в апелляции утвердил решение о заочном аресте экс-замминистра ЖКХ региона Сергея Гайды. Об этом сообщили в пресс-службе свердловских судов.

Первоуральский городской суд заочно арестовал Сергея Гайду 27 января. Он обвиняется по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взятке). Ему назначили меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Адвокат обвиняемого обжаловал решение, ходатайствовав о мере пресечения без изоляции от общества. Областной суд жалобу не удовлетворил.

Сергей Гайда с 19 января находится в международном розыске. «Избранная судом мера пресечения начнет действовать с момента пересечения обвиняемым границы в случае его экстрадиции на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания на территории России»,— пояснили в суде.

Как утверждает следствие, Сергей Гайда был посредником во взятках между экс-главой Дегтярска Вадимом Пильниковым и взяткодателем — учредителем компании «Жилые кварталы» Саррафом Мамедовым. Вадим Пильников приговорен решением Кировского суда к 10 годам колонии. По утверждению суда, экс-градоначальник получил 4,4 млн руб. взяток, гособвинитель заявляет, что Сергею Гайде передали 1,5 млн руб.

По сообщению источника «Ъ-Урал», Сергей Гайда якобы осуществлял руководство Дегтярском «при содействии высокопоставленных лиц в правительстве Свердловской области».

Анна Капустина