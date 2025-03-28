Екатеринбург принял Дениса Паслера

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в пятницу, 28 марта, прибыл в Екатеринбург, где его представили членам правительства региона, депутатам заксобрания и главам муниципалитетов. Господин Паслер подчеркнул, что знаком со многими участниками церемонии, и призвал включиться в совместную работу «уже с сегодняшнего дня». Экс-губернатор Евгений Куйвашев заверил, что область «в надежных руках», и попросил прощения у всех, кого мог обидеть.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представление временно исполняющего обязанности губернатора Свердловской области Дениса Паслера в резиденции губернатора

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Представление временно исполняющего обязанности губернатора Свердловской области Дениса Паслера в резиденции губернатора

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Денис Паслер прилетел в Екатеринбург спустя два часа после прощания с управленческой командой Оренбургской области. Первым в Свердловской области его встретил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога. Полпред напомнил, что врио губернатора прибыл в регион с развитым оборонно-промышленным комплексом и иным производством. «Задача обеспечить стабильную работу экономики региона, создать условия для его динамичного развития»,— дал он наставления господину Паслеру, пообещав свою поддержку.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер получил предложение от президента Владимира Путина возглавить Свердловскую область вечером в среду, 26 марта. Действующий на тот момент глава региона Евгений Куйвашев, который проработал на руководящем посту более 12 лет, оставил должность по собственному желанию. Досрочные выборы губернатора запланированы на сентябрь.

Завершив встречу, господа Жога и Паслер отправились в резиденцию губернатора, где их ждали более 300 человек: депутаты, члены областного правительства, главы муниципалитетов. К церемонии представления Дениса Паслера присоединились экс-губернатор Евгений Куйвашев и председатель свердловского заксобрания Людмила Бабушкина.

Артем Жога поблагодарил бывшего главу региона за приумноженный «промышленный и оборонный потенциал» области и заверил собравшихся, что Денис Паслер «сможет эффективно решить задачи, стоящие перед регионом».

«Это его родина, место, где он вырос, учился и начал свою профессиональную деятельность. Он знает область не только как чиновник, но и как человек, который глубоко понимает местные особенности, культуру и традиции»,— пояснил он.

Господин Жога подчеркнул, что впереди «много сложной, напряженной работы», и призвал заручиться поддержкой жителей Среднего Урала, отметив, что это будет «самый строгий экзамен». «Мы все поможем в этом вопросе, во всех начинаниях и в продолжении развития региона в плане обороноспособности и укрепления суверенитета нашей страны, добро пожаловать»,— сказал полпред.

Денис Паслер отметил, что знаком со многими сидящими в зале, добавив, что «очень почетно и приятно вернуться на родину». «Время, которое отработал Евгений Куйвашев, это большой длинный путь, было многое сделано, что заслуживает уважение всех. Евгений Владимирович, спасибо вам от всех уральцев»,— обратился он к экс-губернатору. Господин Паслер подчеркнул, что рассчитывает на совместную работу с депутатами и чиновниками «уже с сегодняшнего дня». «Всех рад видеть — за работу»,— призвал он.

Спикер Людмила Бабушкина сообщила о готовности депутатов заксобрания включиться в работу и подчеркнула, что парламентарии имеют план, как «серьезно дальше развивать экономику».

«В 2012 году доходы бюджета были 133 млрд руб., сейчас — более 500 млрд руб. Мнения, которые транслировал Евгений Куйвашев, были реализованы, и сегодня это база, которая позволит нам развивать регион»,— заверила она.

Евгений Куйвашев начал прощальную речь перед своей командой с благодарности президенту Владимиру Путину, который поддержал «практически все» инициативы правительства области. Экс-губернатор добавил, что знает Дениса Паслера как «грамотного, умного, сильного, талантливого» управленца. «Под руководством Дениса Владимировича будет продолжено поступательное развитие. Свердловская область в надежных руках»,— подчеркнул он.

Благодаря членов правительства, депутатов и мэров за совместную работу, господин Куйвашев попросил время, сдерживая слезы. «Если я кого-то обидел, простите меня»,— завершил он.

Присутствующие проводили экс-губернатора аплодисментами.

После церемонии представления на вопрос журналистов о будущих изменениях в составе правительства области Денис Паслер попросил дать ему время «познакомиться со всеми». «Посмотрю, а потом уже буду детально обсуждать, если можно»,— сказал он и покинул резиденцию.

Спустя пару часов Артем Жога и Денис Паслер приехали на «УГМК Арену» на матч хоккейного клуба «Автомобилист» с «Ак Барс» (Казань). «Болеем за наших ребят, второй матч play-off, уверен, они сегодня выиграют, и дальше будут показывать замечательный результат»,— подчеркнул полпред. Матч завершился со счетом 4:3 (2:0; 1:1; 1:2) в пользу «Автомобилиста».

Опрошенные на церемонии представления «Ъ-Урал» мэры отметили, что знакомы с Денисом Паслером со времени его работы в должности председателя правительства Свердловской области в 2012—2016 годах, и рассчитывают на «эффективное взаимодействие».

«Он всегда был открыт для глав и депутатов муниципального уровня, крепкий хозяйственник»,— пояснил один из собеседников.

Представитель правительства заверил, что господин Паслер «не подрастерял знания по многим территориям», в связи с чем «переход будет плавный». «Ожидаем изменения подходов, KPI, которые станут первоочередными, не исключаем кадровых изменений, зная Дениса Владимировича»,— добавил он.

Василий Алексеев