Песков фразой «танго танцуют вдвоем» объяснил развитие отношений с Сербией
Песков: Россия намерена способствовать развитию отношений с Сербией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал итоги внеочередных парламентских выборов в Сербии, на которых проиграла находившаяся у власти коалиция «Объединенная Сербия» экс-президента Александра Вучича. Господин Песков заявил, что Россия намерена и дальше способствовать развитию отношений с Сербией.
«Действительно, мы констатируем итоги тех выборов, которые состоялись в Сербии. Мы очень высоко ценим тот вклад, который Вучич внес в развитие наших двусторонних отношений. Мы знаем, что господин Вучич будет оставаться на политической арене, и надеемся, что даже будучи в оппозиции, он все равно будет вносить этот вклад в развитие двусторонних отношений», — заявил Дмитрий Песков на брифинге.
«Что касается новой политической силы, которая придет к власти в результате выборов, мы хотим выразить надежду, что ее действия будут направлены конструктивно на дальнейшее развитие отношений, и что эта новая политическая сила будет понимать, что сотрудничество с Россией в интересах Сербии, потому что это выгодно прежде всего Сербии», — сказал господин Песков.
«Мы в свою очередь намерены и дальше всемерно способствовать развитию отношений с Белградом, — добавил он. — Но, как вы знаете, танго танцуют вдвоем».
По итогам обработки 91,25% бюллетеней, оппозиционный блок «Студенческий список — Студенты побеждают» одерживает победу на парламентских выборах в Сербии с 51,61% голосов. У правящей «Объединенной Сербии» — 39,92%. Александр Вучич накануне признал поражение на выборах и заявил, что пройдет немного времени и победивший оппозиционный блок введет санкции против России.