Песков фразой «танго танцуют вдвоем» объяснил развитие отношений с Сербией

«Действительно, мы констатируем итоги тех выборов, которые состоялись в Сербии. Мы очень высоко ценим тот вклад, который Вучич внес в развитие наших двусторонних отношений. Мы знаем, что господин Вучич будет оставаться на политической арене, и надеемся, что даже будучи в оппозиции, он все равно будет вносить этот вклад в развитие двусторонних отношений», — заявил Дмитрий Песков на брифинге.