Кремль надеется, что Украина выполнит договоренности по Алешкам

На вопрос, может ли эта миссия стать примером для достижения аналогичных договоренностей на других участках, где гражданское население нуждается в помощи, господин Песков ответил утвердительно: «В гуманитарных целях — абсолютно может. Тем более, когда речь идет о непосредственном, очень позитивном, координирующем вмешательстве в этот процесс американской стороны».