Кремль надеется, что Украина выполнит договоренности по Алешкам
Гуманитарная операция в Алешках может стать прецедентом для проведения аналогичных миссий на других участках СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Россия рассчитывает, что Украина выполнит договоренности.
«Хочется надеяться, что украинская сторона выполнит все договоренности, которые были достигнуты при прямом участии американских переговорщиков (при координации.— "Ъ") Меланьи Трамп»,— прокомментировал представитель Кремля во время пресс-колла.
На вопрос, может ли эта миссия стать примером для достижения аналогичных договоренностей на других участках, где гражданское население нуждается в помощи, господин Песков ответил утвердительно: «В гуманитарных целях — абсолютно может. Тем более, когда речь идет о непосредственном, очень позитивном, координирующем вмешательстве в этот процесс американской стороны».
Алешки находятся на левом берегу Днепра. До начала боевых действий между Россией и Украиной в Алешках проживало около 24 тыс. человек, сейчас — около 2 тыс., в основном — пожилые люди. Летом 2023 года, после разрушения Каховской ГЭС, почти 90% города оказалось затоплено.
При участии первой леди США Мелании Трамп Россия и Украина договорились о прекращении огня в Алешках с 29 октября для доставки гуманитарной помощи и эвакуации населения. Жители города, который находится на передовой, столкнулись с нехваткой чистой воды, еды и лекарств. Россия введет режим тишины на Херсонском направлении с 27 октября. Украина с этой же даты обещала прекратить огонь в Алешках. Документировать гуманитарную миссию будет американская медиакомпания.