Обвинение набрали по объявлениям

Кировский районный суд Екатеринбурга начал рассматривать по существу уголовное дело экс-главы свердловского «Фонда жилищного строительства» Оксаны Вохминцевой, ее подчиненной Натальи Павлухиной и бывшего руководителя ООО «Жилые кварталы» Саррафа Мамедова. По версии следствия, они искусственно завышали стоимость жилья для детей-сирот через публикацию фиктивных объявлений, чтобы позже заключать госконтракты по завышенным ценам. По итогу был заключен 21 контракт на общую сумму свыше 175 млн руб., а разница между фактической ценой и искусственной составила около 90 млн руб. Свою вину обвиняемые не признают. Сарраф Мамедов ранее был осужден на два года колонии строгого режима за дачу взятки экс-мэру свердловского города Дегтярска Вадиму Пильникову.



Кировский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовного дела о хищении средств на покупке жилья для детей-сирот. Обвиняемыми по делу проходят бывший руководитель свердловского «Фонда жилищного строительства» Оксана Вохминцева, ее подчиненная Наталья Павлухина и бывший руководитель ООО «Жилые кварталы» Сарраф Мамедов. Каждому из них инкриминировали мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Оксану Вохминцеву также обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Согласно обвинению, в июле 2018 года Оксана Вохминцева и Сарраф Мамедов решили создать преступную группу, чтобы похитить бюджетные деньги — на тот момент они знали, что для детей-сирот Нижнесергинского района (Свердловская область) требовалось муниципальное жилье. Сообщники, ввиду своей осведомленности о положении на рынке недвижимости, начали искусственно завышать цены. Так, по версии следствия, подчиненная главы фонда Наталья Павлухина публиковала фиктивные объявления о продаже жилья в районе, из которых было видно, что один квадратный метр жилья в два раза дороже фактического. Позже эти объявления стали основой для определения цен государственных контрактов для покупки жилья для детей-сирот.

По итогу «Фонд жилищного строительства» заключил со строительной компанией «Жилые кварталы» 21 государственный контракт на общую сумму более 175 млн руб. на покупку 105 объектов недвижимости. После выполненных махинаций разница в цене составила 90 млн руб.

«В результате их противоправных действий бюджету Свердловской области причинен ущерб в размере около 83 млн руб. Кроме того, были существенно нарушены права граждан из числа детей-сирот, поскольку из-за совершенного хищения значительно снизился объем жилья, приобретаемого Свердловской областью для указанной категории населения. Все это привело к увеличению соответствующей очереди и повышению социальной напряженности среди граждан»,— сообщили ранее в СУ СКР по Свердловской области.

Ранее среди фигурантов также был заместитель Оксаны Вохминцевой Игорь Дорофеев, который подписывал неправомерные документы. Но он заключил сделку со следствием, и ему было назначено наказание в виде пяти лет условно. Кроме того, по данным «Ъ-Урал», на стадии следствия вину якобы признавал и Сарраф Мамедов, но на первом заседании он отказался от этих слов. «Мы просили следователя поднять смету, чтобы посмотреть себестоимость, но нас игнорировали», — сказал он на суде.

Вину отрицает и Оксана Вохминцева, заявив в суде, что «не присвоила ни одного бюджетного рубля».

«В ходе судебного следствия будут представлены доказательства, опровергающие версию обвинения. Оксана Александровна не давала каких-либо незаконных указаний и своими должностными полномочиями не злоупотребляла»,— рассказал «Ъ-Урал» адвокат Владислав Идамжапов.

Отметим, что Сарраф Мамедов в июле 2025 года был осужден Кировским райсудом Екатеринбурга на два года колонии строгого режима за дачу взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) в 6,2 млн руб. экс-главе Дегтярска Вадиму Пильникову. Бывший мэр также осужден на 10 лет колонии за взяточничество. Суд установил, что с компанией Саррафа Мамедова с 2020 года заключались муниципальные контракты по расселению аварийного жилья. Согласно обвинению, тогдашний мэр не обращал внимания на многочисленные нарушения в ходе приемки работ, отдавая компании «Жилые кварталы» приоритет при заключении контрактов. За это он получал «отступные».

Также в суде намерены рассмотреть иск об изъятии в доход государства 500 млн руб., полученных коррупционным путем, в отношении Вадима Пильникова, Саррафа Мамедова и прочих лиц.

Артем Путилов