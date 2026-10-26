Данные о подсчете голосов в Джорджии являются общедоступными. Однако Claude зашла туда без разрешения людей, обойдя пейволл, ограничивающий доступ к данным. В Anthropic заявили, что Claude не получала доступ к системе, в которой зарегистрированы избиратели, а также «не изменяла и не удаляла какие-либо данные». Однако, как считает Axios, такие случаи «усиливают растущее беспокойство по поводу безопасности ИИ в преддверии выборов в Конгресс». Они пройдут 3 ноября.