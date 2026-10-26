Песков оценил влияние удара по Воронежу на возобновление переговоров по Украине
Решение о возобновлении трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине не подразумевает ограничений в боевых действиях. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Наши вооруженные силы продолжают специальную военную операцию, продолжают наносить массированные и последовательные удары по военному комплексу Украины, по военным и околовоенным целям. Продолжает все свои проявления киевский режим»,— уточнил господин Песков на брифинге.
Так пресс-секретарь ответил на вопрос о том, не расценивают ли в Кремле удар ВСУ по Воронежу как попытку сорвать планируемые контакты. Сегодня ночью над городом сбили 70 беспилотников. Погибли два человека, еще 17 пострадали. Также загорелся деловой центр. При падении обломков БПЛА в пригороде Воронежа был поврежден вагон пассажирского поезда, который следовал из Анапы в Москву. РЖД приостанавливала движение на участке Тресвятская—Сомово—Отрожка—Воронеж. СКР возбудил дело о теракте.