И полмиллиарда в придачу

Октябрьский районный суд Екатеринбурга полностью удовлетворил иск областной прокуратуры об изъятии в доход государства 500 млн руб. у бывших уральских чиновников. Ответчиками выступали находящийся в розыске экс-замминистра энергетики и ЖКХ области Сергей Гайда, осужденный бывший мэр Дегтярска Вадим Пильников и еще 15 физических и пять юридических лиц. По данным «Ъ-Урал», надзорное ведомство вернуло ту сумму, которая была потрачена по муниципальным контрактам Дегтярска, которые заключались заведомо в коррупционных интересах. Затраченные деньги фигурировали в уголовном деле бывшего мэра Вадима Пильникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Октябрьский райсуд Екатеринбурга вынес решение об изъятии полумиллиарда рублей с бывших свердловских чиновников. В числе ответчиков пять юридических и 17 физических лиц: экс-мэр Дегтярска (Свердловская область) Вадим Пильников, его заместитель Виктор Солдатов, бывший замминистра энергетики и ЖКХ Сергей Гайда (объявлен в федеральный розыск, заочно арестован), учредитель компании «Жилые кварталы» Сарраф Мамедов и другие. Областная прокуратура вернула в доход страны деньги, которые ответчики получили коррупционным путем.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что сумма, которую требуют изъять — 500 млн руб. — была поделена на две части по эпизодам уголовного дела Вадима Пильникова. В июне 2025 года чиновник был осужден на 10 лет колонии строгого режима – его признали виновным по двум эпизодам взятки (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Первый эпизод касался заключенного муниципального контракта между ООО «Проектстрой» (которое фактически контролировал заместитель мэра Андрей Ильин) и мэрией Дегтярска на капремонт трубопровода более чем за 258 млн руб. Вадим Пильников за взятку в виде автомобиля Audi Q6 стоимостью 9,5 млн руб. подписал акт о приемке работ с заведомо недостоверными сведениями и перевел коммерческой организации деньги из бюджета. Машина была оформлена в лизинг на стороннюю фирму «Минерал», которая также проходила ответчиком. Также в 2025 году за незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) к трем годам и восьми месяцам был приговорен и Андрей Ильин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава городского округа Дегтярск Вадим Пильников

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Бывший глава городского округа Дегтярск Вадим Пильников

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Второй эпизод связан с дачей взятки Вадиму Пильникову от учредителя компании «Жилые кварталы» Саррафа Мамедова (был осужден на два года за дачу взятки экс-мэру). Со стройкомпанией с 2020 года было заключено несколько муниципальных контрактов по расселению аварийного жилья. За «откат» Вадим Пильников не обращал внимания на нарушения в ходе приемки работ, ставя «Жилые кварталы» в приоритет при заключении договоров. За это он получал 5% от сумм заключенных договоров — в общей сложности 4,4 млн руб. Посредником при передаче денег выступил Сергей Гайда – по данным следствия, он получил более 1,5 млн руб. Другим посредником был заместитель Пильникова Виктор Солдатов (осужден на 3,5 года колонии строгого режима за посредничество во взятке).

Во время первого судебного заседания по иску стало известно, что мэрия Дегтярска подготовила отзыв на документы ведомства. Из него следовало, что прокуратура хотела вернуть те деньги, что были потрачены по муниципальным контрактам, заключенным благодаря коррупционным связям.

Мэрия Дегтярска с такими доводами была не согласна и в своем отзыве указала, что «суммы, оплаченные по муниципальным контрактам, не могут являться предметом спора». Администрация считает, что с Вадима Пильникова уже взыскано свыше 4 млн руб. — та сумма, что была доказана следствием и судом, как неправомерно полученная.

Артем Путилов