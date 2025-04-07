Сергей Ежов назначен и.о. главы Свердловского антикоррупционного департамента

Заместитель директора департамента по противодействию коррупции Свердловской области Сергей Ежов назначен исполняющим обязанности руководителя ведомства, сообщается на официальном сайте департамента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Ежов

Фото: Пресс-служба департамента по противодействию коррупции Свердловской области, Пресс-служба департамента антикоррупционной по противодействию коррупции Свердловской области Сергей Ежов

Фото: Пресс-служба департамента по противодействию коррупции Свердловской области, Пресс-служба департамента антикоррупционной по противодействию коррупции Свердловской области

Пост директора департамента стал вакантным после отставки Ильхама Ширалиева.

Напомним, с 2022 года, директором департамента противодействия коррупции Свердловской области был Ильхам Ширалиев, возглавлявший ведомство и в прежнем составе правительства региона.

Полина Щуцкая