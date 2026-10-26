Люди на бегу

Уже несколько лет в России активно развивается беговой туризм. Ежегодно в стране проводится несколько сотен забегов на разные дистанции. Большие марафоны проводятся в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, и на них приезжает множество туристов из других городов. «В московском марафоне у нас было 25 тыс. человек, часть из них приехали из других городов. Есть и специальные беговые кемпы (формат выездных сборов для бегунов, который сочетает интенсивные тренировки и полноценный отдых в живописной локации.— “Ъ-Review”) в Архызе, на Красной Поляне, в Кисловодске — туда люди специально собираются на отдых и тренировки, руководят этим спортивные профессионалы»,— отметили в АТОР.