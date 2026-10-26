Люди на бегу
Что выбирают поклонники активного отдыха
В России стартовали продажи горнолыжных туров. Однако растет интерес и к другим видам активного туризма — от беговых марафонов до плавания во льдах в гидрокостюмах. Что особенно популярно в этом сезоне, изучал «Ъ-Review».
Выше гор могут быть только цены
Сейчас уже начались продажи горнолыжных туров на новый сезон. Пик спроса туроператоры ждут во второй половине — конце ноября. Однако есть нюанс — это так называемая метеозависимость продаж. «Туристы ждут снега в горах для катания, причем именно устойчивого снежного покрова. И они могут начать активно бронировать зимние поездки, когда уже в Москве пойдет снег»,— говорит вице-президент АТОР Сергей Ромашкин. По его словам, пока продано около 6–9% горнолыжных туров. Раньше всего сезон катания начинается в Хибинах и Шерегеше (начало ноября), сочинские курорты обычно стартуют в декабре.
В зимний сезон-2025/26 горнолыжные курорты России посетили более 9 млн человек. Это на 11% больше, чем в предыдущем сезоне, сообщало агентство «Интерфакс» со ссылкой на директора департамента развития туризма Минэкономразвития РФ Алимбека Хидзева. «Ситуация на разных горных курортах различается. Безусловно, продолжит расти спрос на Архыз. Что касается флагмана горнолыжного туризма в России — Красной Поляны, то здесь ситуация непростая»,— говорит Сергей Ромашкин.
Основная проблема курорта сегодня — временные ограничения на работу аэропорта, из-за чего снижается общее число бронирований в Сочи. Хотя в этом году на курорте появилось интересное нововведение — бесплатный ски-пасс на Красной Поляне («Гора включена»). «Это очень мощный маркетинговый ход, который может существенно поднять продажи туров. Такой акции больше ни на одном курорте России нет»,— говорит господин Ромашкин. По его оценке, это решение может снизить общую стоимость проживания для туристов в среднем на 40%.
Недалеко от дома
Перебои с бензином в 2026 году привели к росту популярности поездок на короткие расстояния, которые даже получили название «на расстоянии одного бака». Поэтому туроператоры ждут роста спроса на горные региональные курорты типа Абзаково и Банное со стороны жителей Челябинской области и Башкирии.
Помимо покупки туров россияне уже активно бронируют жилье — квартиры и дома — на горнолыжных курортах. «По числу бронирований лидируют в этом сезоне Шерегеш, Кировск и Эсто-Садок. Также популярностью пользуются Эльбрус, Домбай, Архыз, Манжерок, Банное, Губаха, Белокуриха. Больше всего в этом году выросла популярность Манжерока (+40%). Спрос на Красную Поляну немного снизился (–10%), но делать выводы еще рано, потому что большая часть бронирований еще впереди»,— прокомментировал директор по маркетингу в российском сервисе онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» Айрат Мусин.
Несмотря на то что самостоятельное бронирование — это способ сэкономить на поездке, отдых на горнолыжном курорте в любом случае обойдется недешево.
Хотя разброс цен очень велик. Цена зависит от отеля (диапазон может составлять от 3 тыс. до 30 тыс. руб. в сутки за номер) и географии перелета.
Традиционно самым дорогим направлением являются курорты Красной Поляны — в среднем надо ориентироваться на 90–95 тыс. руб. на человека за пять-шесть дней (проживание, перелет из Москвы и ски-пасс), отметили в АТОР. По данным «Суточно.ру», средняя стоимость аренды жилья на горнолыжных курортах России в этом году снизилась на 4%, до 9 тыс. руб. за сутки. Дороже всего аренда жилья в Манжероке — в среднем 12,86 тыс. руб. за сутки (+6% к прошлому году). Далее идут Архыз, Эсто-Садок и Шерегеш.
«Наибольшее число бронирований приходится на семьи — как правило, они снимают однокомнатные квартиры. Также популярностью пользуются дома, которые часто арендуют большие компании. Самые частые фильтры — близость к определенным подъемникам/курортам, а также наличие бани, банного чана, камина. Если дата заселения выпадает на новогодние праздники, то гости часто выбирают специальный фильтр “новогодняя елка”»,— рассказал Айрат Мусин.
Зарубежные фавориты
Среди зарубежных направлений растет спрос туристов на горнолыжные курорты в Японии, Южной Корее и Азербайджане, отметили в пресс-службе Corona Travel (входит в состав Российского союза туриндустрии). «Япония привлекает сочетанием горных ландшафтов, национальной кухни, горячих источников и традиционной культуры. Это направление выбирают туристы, которые хотят сделать зимний отпуск частью большого путешествия по стране. Южная Корея интересна возможностью объединить зимний спорт с посещением Сеула, гастрономическими открытиями, шопингом и знакомством с современной корейской культурой. Благодаря этому поездка интересна не только опытным лыжникам и сноубордистам, но и тем, кто хочет разнообразить свой отдых»,— уточнили в компании.
При этом стоимость поездки зависит от дат, продолжительности отдыха и состава услуг. В высокий сезон, особенно на новогодние праздники, авиабилеты и размещение необходимо планировать заранее. Это поможет сэкономить и выбрать подходящий отель под удобные даты, отмечает туроператор.
Приключения по карману
В последнее время в активном отдыхе также выделяют особое направление — приключенческий туризм. Чаще всего это поездки, связанные с экстримом, риском. В данном направлении в основном предлагают авторские туры с отдельно прорабатываемой программой под одного или группу путешественников. Этим летом число туристов, выбравших такой отдых, выросло на 6%, рассказали в маркетплейсе авторских туров Youtravel.me. При этом зарубежное направление увеличилось на 41% по сравнению с прошлым годом.
«В текущем году туристы выбирали поездки в Грузию, Киргизию, Армению, Узбекистан, Китай. Раньше предпочитали Европу, но из-за проблем с визами и прочих ограничений растет спрос на восточные направления. Укрепление рубля также способствует росту спроса на зарубежные поездки, так как они становятся более доступными»,— рассказал основатель RussiaDiscovery, вице-президент Российского союза туриндустрии Вадим Мамонтов.
В России поклонники приключенческого туризма в 2026 году выбирали кавказское направление — Дагестан, Кабардино-Балкарию, Северную Осетию. При этом наибольший спрос пришелся на экономсегмент.
А вот популярный, например, в среднем ценовом сегменте Дальний Восток значительно просел в этом сезоне.
«В среднем ценовом сегменте приключенческих туров ситуация в целом складывается не очень хорошо. У некоторых туристических компаний отмечалось падение продаж до 40–50%. Причиной стало именно проседание Дальнего Востока»,— говорит Вадим Мамонтов.
Основная проблема в доступности Дальнего Востока — дорогие билеты. Но в конце года, ориентировочно в ноябре, авиакомпании предлагают билеты по так называемым плоским тарифам, когда из Москвы в дальневосточные регионы можно улететь туда-обратно за 25 тыс. руб., поясняет господин Мамонтов.
«Эти продажи существенно подогревали спрос на дальневосточные туры. Но в прошлом году такие билеты почему-то на рынок не поступили — они попали в продажу только в феврале, когда многие путешественники уже спланировали свои отпускные маршруты по другим, более доступным направлениям»,— говорит эксперт. Этот факт, а также общее изменение экономической ситуации в стране заставили пересмотреть свои планы многих потенциальных покупателей приключенческих туров именно в среднем сегменте.
«Поездки на Алтай, Байкал, Камчатку всегда были дороже экономвариантов туров на Кавказ. При этом они не являются главной поездкой в семье, обычно их выбирают дополнительно, если позволяют средства. В этом году мы видим смещение приоритетов именно в среднем сегменте. Люди или выбирают экономвариант активного тура, или едут семьей на море. Дополнительно позволить себе приключенческий тур более высокого уровня потребители среднего сегмента в этом году уже не могут»,— комментирует Вадим Мамонтов.
А вот премиальный сегмент в приключенческом сегменте чувствует себя стабильно неплохо.
Спрос со стороны путешественников с высоким достатком растет. «Экспедиционные круизы на Курилы, Командорские острова, Чукотку начинаются от 1,5 млн руб. за человека. Но это полноценное пятизвездное путешествие, где люди не обременяют себя привычными для этих мест сложностями. Например, на Чукотке очень сложная логистика, нет возможности нормального питания и размещения. Экспедиционный круиз на комфортном судне решает все эти проблемы. Параллельно, конечно, растет спрос на поездки к вулканам и полярное купание»,— говорит Вадим Мамонтов.
Тренд на приключенческий туризм в эконом- и премиум-сегменте будет расти, считает эксперт. В премиум-сегменте на следующий год уже полностью распроданы места на курильский круиз, мало мест на остров Врангеля. Экономсегмент же будет прирастать за счет перетока туристов из среднего ценового сегмента и роста доступных предложений от туроператоров. Если общая экономическая ситуация не изменится, то сберегательная модель поведения у потребителей среднего достатка будет сужать возможности развития этого сегмента приключенческого туризма.
Новые активности
Уже несколько лет в России активно развивается беговой туризм. Ежегодно в стране проводится несколько сотен забегов на разные дистанции. Большие марафоны проводятся в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, и на них приезжает множество туристов из других городов. «В московском марафоне у нас было 25 тыс. человек, часть из них приехали из других городов. Есть и специальные беговые кемпы (формат выездных сборов для бегунов, который сочетает интенсивные тренировки и полноценный отдых в живописной локации.— “Ъ-Review”) в Архызе, на Красной Поляне, в Кисловодске — туда люди специально собираются на отдых и тренировки, руководят этим спортивные профессионалы»,— отметили в АТОР.
Отдельно бегунов-туристов в России не считают, но, по данным Всероссийской федерации легкой атлетики, в 2025 году в массовых забегах в России приняли участие 1,26 млн человек — на 27% больше, чем годом ранее. Общее число беговых событий за этот период увеличилось на 16%. В 2026 году только в проекте «Бегом по Золотому кольцу» число участников превысило 45 тыс. человек из 83 регионов России.
Спортивный результат в таком забеге не главное. По данным опроса участников проекта «Бегом по Золотому кольцу», 96% спортсменов-туристов выбирают маршрут, исходя из исторической и живописной привлекательности трассы, и только 4% нацелены на спортивные достижения, рассказал руководитель проекта Игорь Блюмин. Почти четверть (23%) «беговых туристов» готовы бежать в другом городе исключительно ради красивых видов, даже если дистанция неудобная или сложная.
«Основную аудиторию бегового туризма составляют участники в возрасте от 25 до 44 лет — на них приходится более 50% бегунов-путешественников»,— комментирует Игорь Блюмин.
Для миллениалов забег — способ совместить активный отдых с путешествием.
Они планируют поездку заранее — как минимум за месяц, ценят атмосферу города, гастрономию и возможность провести время с близкими или друзьями. Поколение зумеров действует более спонтанно, для них забег становится ярким, часто внезапным событием, поводом для фотографий, знакомств и короткой поездки в новый город.
В целом направление активного туризма будет в ближайшее время не просто расти, а расширяться и меняться, считают участники рынка. Уже сейчас туроператоры отмечают трансформацию запросов и предложений на такой вид отдыха. Помимо традиционных активностей появляются новые необычные формы. Например, айсфлоатинг на Белом море — плавание во льдах в специальных термоизолирующих гидрокостюмах.
Еще одним трендом активного туризма становится переход от физической активности к заботе о ментальном оздоровлении.
Сейчас, например, растет интерес к «лесным ваннам» (синрин-йоку). Это практика осознанных прогулок по лесу с отключением телефона, в полной тишине в течение четырех-пяти часов.
Цель активного отдыха сегодня — не просто добиться какой-то цели (покорить вершину, сплавиться по реке), а узнать что-то новое, в том числе о самом себе, получить важный опыт. И этот тренд также будет влиять на рынок в ближайшие годы.