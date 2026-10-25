Politico узнало о дедлайне ЕК по решению проблемы финансирования Украины
Европейская комиссия планирует к декабрю 2026 года придумать, как закрыть дефицит бюджета Украины. Об этом сообщило Politico со ссылкой на документ, в котором упоминается этот крайний срок.
«Необходимо начать работу по поиску решений для оставшегося дефицита финансирования на 2027 год с целью достижения политического соглашения до конца года»,— отмечается в документе. К такому решению члены ЕК пришли после встречи лидеров Евросоюза в Брюсселе 15 октября. Среди прочего, во время переговоров обсуждался бюджет блока на следующие семь лет.
В документе указано, что ЕК надеется на поддержку Канады, Японии, Великобритании и США для сокращения дефицита бюджета Украины. Отмечается, что дефицит оборонного бюджета может сократиться с 40 до 27 млрд, если страны НАТО выполнят свое обещание и предоставят Киеву двустороннюю помощь в этом и следующем году.
Три источника Politico в ЕС заявили, что страны блока вряд ли решат использовать российские замороженные активы для финансирования. Против этой инициативы по-прежнему выступает Бельгия, поскольку большая часть активов находится в финансовом депозитарии Euroclear в Брюсселе. Представители ЕС отметили, что обсуждение вопроса финансирования Украины могут перенести на начало 2027 года из-за напряженных переговоров по бюджету Евросоюза.