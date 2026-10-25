Politico узнало о дедлайне ЕК по решению проблемы финансирования Украины

В документе указано, что ЕК надеется на поддержку Канады, Японии, Великобритании и США для сокращения дефицита бюджета Украины. Отмечается, что дефицит оборонного бюджета может сократиться с 40 до 27 млрд, если страны НАТО выполнят свое обещание и предоставят Киеву двустороннюю помощь в этом и следующем году.