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Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
МирБедствия

В Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,9

В Тибетском автономном районе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По данным центра, эпицентр землетрясения находился на глубине 9 км и в 214 км к северо-востоку от города Нагчу в Китае. Повышенная сейсмическая активность была зафиксирована около 19:25 по местному времени (14:25 мск).
22 октября в этом же регионе произошло землетрясение магнитудой 7. Погибли 16 человек, число пострадавших превысило 70. Более 12 тыс. жителей эвакуировали в безопасные районы.