Россиянин Маринов завоевал бронзу чемпионата мира по спортивной гимнастике
Россиянин Даниел Маринов завоевал бронзу проходящего в Роттердаме чемпионата мира по спортивной гимнастике в упражнениях на параллельных брусьях. Он набрал 14,866 балла.
Для 21-летнего Маринова это третья медаль чемпионатов мира. В Голландии он вошел в состав российской сборной на командное многоборье. В нем 20 октября отечественные гимнасты взяли серебро. В прошлом году в Джакарте Маринову также досталась бронзовая награда на брусьях.
Первое место занял двукратный олимпийский чемпион китаец Цзоу Цзинъюань (15,733 балла). Для него это седьмое золото чемпионатов мира. Вторым стал представитель Хорватии Илья Ковтун, серебряный призер парижских Игр 2024 года в этой дисциплине (тогда Ковтун представлял родную Украину). На его счету 14,900 балла.
На счету сборной России теперь три медали голландского чемпионата: два серебра и бронза. Помимо мужчин в командном многоборье, второе место заняла 18-летняя Людмила Рощина в личном многоборье.
Мировое первенство в Роттердаме завершится 25 октября. В нем разыгрываются квоты на Олимпийские игры-2028 в Лос-Анджелесе.