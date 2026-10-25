Россиянин Маринов завоевал бронзу чемпионата мира по спортивной гимнастике

Для 21-летнего Маринова это третья медаль чемпионатов мира. В Голландии он вошел в состав российской сборной на командное многоборье. В нем 20 октября отечественные гимнасты взяли серебро. В прошлом году в Джакарте Маринову также досталась бронзовая награда на брусьях.