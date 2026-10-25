Просрочка обернулась бумагой

Впрочем, эксперты обращают внимание и на сдерживающие факторы развития рынка секьюритизации просрочки. По словам директора по корпоративным финансам и связям с инвесторами ПКО «Первое клиентское бюро» Олега Марихина, основные проблемы связаны с тем, что такие активы плохо подходят под классическую модель: будущие денежные потоки по просроченным кредитам принципиально сложнее прогнозировать, чем по работающим. Кроме того, у кредитных рейтинговых агентств нет методологий присвоения рейтингов таким выпускам. «Совкомбанк в этом случае использует собственные LGD-модели (оценивают долю непокрытых потерь от суммы требований к заемщику в случае дефолта.— “Ъ”), верифицируя портфели скорингом партнерских бюро кредитных историй»,— отмечает Максим Булгаков.