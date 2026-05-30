NASA обустроится на Луне

и разместит на спутнике Земли жилые модули и энергетическую инфраструктуру

NASA показало проект будущей базы на Луне. По плану агентства, уже к началу следующего десятилетия возле южного полюса спутника появятся жилые модули, вездеходы и энергетическая инфраструктура для длительного пребывания человека. Строительство разобьют на три этапа. Сначала на Луну отправят роботизированные миссии и дроны-разведчики, затем начнут разворачивать первые элементы инфраструктуры, а после 2032 года рассчитывают перейти к постоянному присутствию человека.

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

NASA, скорее всего, сможет реализовать свой план, но не полностью, полагает руководитель полета марсианской имитационной миссии, автор блога «Юра, мы справимся!» Марат Айрапетян:

«Конечно, рисуются красивые графики и концепции того, как все это будет реализовано. Делают и первые шаги: в начале апреля прошла тестовая миссия по пилотируемому облету Луны. Однако о подобных проектах мы слышим уже не первый раз, и многие из них в итоге оказывались заморожены. Космос всегда тесно связан с политикой. Пока неясно, будет ли нынешняя концепция реализована в том виде, в котором ее представляют сейчас, или останется на бумаге. Такие примеры уже были. Безусловно, планы очень амбициозные. Двадцать пять запусков — это лишь первый этап отработки и тестирования технологий. Но я пока отношусь к этим прогнозам скептически. Для начала стоит дождаться хотя бы первой высадки в 2028 году.

Параллельно Китай развивает собственную лунную программу, и именно это во многом подталкивает США ускорять работу. Если американцы говорят о создании долговременной базы на Луне, то Китай ставит перед собой более простую задачу — осуществить высадку. За счет меньшей сложности миссии и более простой архитектуры полета, для которой требуется всего два запуска, Пекин может получить определенное конкурентное преимущество и даже опередить Соединенные Штаты».

Пекин рассчитывает высадить своих космонавтов на поверхность Луны до 2030 года и параллельно развивает собственный проект Международной лунной станции, в котором участвует и Россия. В условиях такой конкуренции главным препятствием для NASA могут стать не технические сложности, а отсутствие долгосрочной политической поддержки, уверен член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин:

«Когда Трамп объявил программу Artemis во время своего второго срока, он представлял ее как одну из своих ключевых президентских задач. Сейчас такой риторики уже нет. Более того, он так и не воссоздал Национальный космический совет, который со времен Джона Кеннеди координировал крупные космические проекты и обычно возглавлялся вице-президентом. Даже при Байдене этот механизм продолжал работать. Из этого можно сделать вывод, что у программы сегодня нет серьезного политического лоббиста внутри США. По сути, она держится на энтузиазме главы NASA Айзекмана, а также Маска и Безоса. Но они не могут гарантировать реализацию проекта только за счет собственных усилий.

Какие перспективы у американской лунной программы? Такой проект имеет смысл только как международный. Освоение Луны и Марса — задача не одной страны, а всего человечества. Пока же мы не видим подобного объединения усилий. Поэтому, какими бы детальными ни были планы NASA, я пока скептически оцениваю перспективы их реализации в нынешнем виде».

Дополнительный удар по американским планам может нанести авария ракеты New Glenn компании Blue Origin. Инцидент произошел во время испытаний на стартовой площадке во Флориде. Именно эта ракета и посадочные модули Blue Moon должны сыграть ключевую роль в программе Artemis и доставке грузов на Луну. На этой неделе NASA как раз выбрало проект Blue Origin для одной из первых миссий по подготовке строительства будущей базы на спутнике Земли.

Андрей Дубков

