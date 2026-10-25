Америка: сердится и сосредоточивается

А вот напакостить на российском направлении новый состав Конгресса сможет и, вероятнее всего, будет к этому стремиться: тут и желание расстроить замысел Трампа на новую «Ялту» с Россией и Китаем, и незакрытый гештальт по нанесению Москве «стратегического поражения». Возможно, этим вызвана повышенная активность трамповской администрации на украинском направлении: сделать что-либо конструктивное после января 2027 года будет еще сложнее. В этом может скрываться и попытка США создать для себя долгосрочное преимущество. Логика «некогда объяснять, давайте договариваться, потом будет хуже» не должна в этом смысле потеснить собственные интересы Москвы: объективная заинтересованность в нормализации с США есть, но на взаимовыгодных, а не односторонних условиях. Одним словом, в промежуточных выборах переживать нужно не за Трампа, а за себя.