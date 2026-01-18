Номер с видом на лунную поверхность

Стартап из Сан-Франциско планирует построить отель на Луне. На сайте компании GRU Space уточняется, что реализовать подобный проект они смогут к 2032 году. Там уже оценили стоимость размещения: одна ночь в 4-комнатном номере будет стоить $416 тыс., а в 10-комнатном — $83 тыс. Как уточняется на сайте, финальная стоимость тура на Луну с учетом полета еще не определена, но она, вероятно, превысит $10 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Japan Aerospace Exploration Agency / Reuters Фото: Japan Aerospace Exploration Agency / Reuters

Также компания обещает полностью обеспечить подготовку космических туристов и спланировать полет. Доставлять в отели путешественников собираются на ракетах от SpaceX или Blue Origin. Насколько реалистичен замысел? Астроном, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин, полагает, что построить гостиницу на Луне и организовать туры туда теоретически возможно, но проект получится очень дорогим: «В ближайшие годы те, у кого есть возможность, а это США, Западная Европа, Китай и Россия, будут реализовывать на Луне сначала исследовательские, потом научные, а затем и коммерческие проекты. Давайте посмотрим на развитие вообще космического туризма. Он вполне оперился: люди регулярно летают за границу атмосферы Земли ненадолго, на несколько минут, становясь космонавтами, и это стоит не очень дорого — сотни тысяч долларов. Более дорогое удовольствие — провести в космосе неделю-полторы. В этом случае речь уже о десятках миллионах долларов. Следующий шаг, конечно, Луна. По моим оценкам, полет на нее будет примерно в 2-2,5 раза дороже, чем на МКС. Если запуск корабля к Международной станции обходится примерно в $100 млн, то стоимость полета на Луну составит $200-250 млн.

Реализовать такой проект технически сложно. Самое главное — обеспечить радиационную безопасность. Можно самим организовать защиту, а это баснословные деньги, либо найти на Луне место, где бы уже природой была обеспечены соответствующие условия. Единственные такие места — это лунные пещеры. Но для этого надо сначала их разведать, и вот тут мы ограничены техническими возможностями. Пока на Земле никто не изобрел роботов-спелеологов, которые могли бы без участия человека исследовать такие объекты на других планетах. Я знаю, что над ними уже работают. В ближайшее время эти аппараты исследуют лунные пещеры, и в ближайшие десятилетия они станут основой для отелей на спутнике Земли».

Как заявляет компания GRU Space, через три года она начнет миссии по изучению лунной поверхности, доставке стройматериалов и оценке среды. К 2031 году планируется разместить надувной каркас на месте возведения отеля, затем строительство на Луне будет вестись при помощи роботов. Компания также намерена использовать в качестве одного из материалов лунную почву. Пока же на спутнике Земли нет даже базовых станций. Их проекты все еще далеки от реализации, считает космический инженер, руководитель полета марсианской имитационной миссии, автор блога «Юра, мы справимся!» Марат Айрапетян: «Нужно, чтобы там оказались космонавты, следует проработать саму концепцию, построить эту базу, проверить, что там все работает и так далее. Доставка на Луну и обратно — это тоже отдельная задача, потому что у NASA есть ракета SLS, которая только в тестовом варианте летала. У SpaceX тоже пока что не готова Starship. Непонятно, когда эти ракеты появятся. Нужны системы электропитания и жизнеобеспечения, следует атмосферу сделать внутри станции такой, чтобы было комфортно, ведь на Луне повышенный радиационный фон.

Я участвовал в проекте по имитации жизни на Марсе. В его рамках на Земле построили марсианскую базу, и космонавты на ней жили. И было очень много бытовых проблем: то свет вырубится, потому что энергопотребление слишком большое, то интернет пропадет, то еще что-то. То есть даже на Земле, когда мы это имитируем, все довольно сложно. Полноценно отправлять туристов на Луну — пока что это очень амбициозная задача, скажем так. Более оптимистично я смотрю на просто туристический полет к ней, когда космонавт какое-то время провел в полете и вернулся обратно. Несмотря на это, планы постройки лунных станций уже давно были. В Советском Союзе существовал проект "Барминград", названный по фамилии советского ученого Бармина. Многих таких концепций есть и в России, и в Америке, и во всем мире. Европа активно продвигает концепцию Moon Village, которая предполагает, что каждый может построить свою мини-базу на Луне. Но сейчас есть аппараты, которые ее исследуют. Активно развивается, можно сказать, вторая лунная гонка: Китай и США заявили, что к 2030 году произведут высадки на поверхность спутника Земли».

В 2026 году планируется несколько полетов к Луне. Один из них пройдет в рамках программы NASA Artemis 2. Астронавты на корабле впервые более чем за 50 лет совершат пилотируемый облет естественного спутника Земли, но высаживаться на его поверхность не станут.

Астон О`Cалливан