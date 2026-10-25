Главные новости за выходные 24–25 октября
Умер рэпер Миша Маваши
Утром 24 октября несколько регионов РФ подверглись налету беспилотников. Обломки беспилотников упали в трех муниципалитетах Краснодарского края. Произошло возгорание подстанции, обошлось без пострадавших. Также обломки беспилотника рухнули на трансформаторную подстанцию в хуторе Калинин Ростовской области. В Тольятти после атаки БПЛА были повреждены промобъекты. В тот же день ВСУ атаковали логистический центр Ozon в Омске.
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова провела онлайн-встречу с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Они согласовали гуманитарную миссию в прифронтовом городе Алешки.
Рэпер Миша Маваши (настоящее имя Михаил Ниц) умер в ночь на 25 октября. Об этом сообщается в соцсетях исполнителя. Причина смерти не уточняется, но указано, что произошел несчастный случай.
Илон Маск обвинил ВСУ в нарушении условий использования Starlink. Он назвал использование системы для наступательных операций недопустимым.
По меньшей мере 12 человек получили ранения при стрельбе в Таллахасси неподалеку от стадиона «Брэгг Мемориал» Флоридского университета A&M. Среди раненых — шестеро взрослых и шестеро несовершеннолетних.
В болгарском городе София застрелен вице-президент Олимпийского комитета Болгарии, президент местной федерации тхэквондо Слави Бинев. По подозрению в совершении преступления задержаны три человека.
Британская Frasers Group получила контроль над немецким модным домом Hugo Boss, доведя свою долю в капитале бренда до 50,08%. Ранее ритейлеру принадлежало около 48% акций.
Президент Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму два договора о выдаче и передаче осужденных, подписанных Россией и Никарагуа. Оба подписаны 5 июня на ПМЭФ.