Наука защищать

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Даниил Медведев в Алматы впервые выиграл один турнир дважды подряд
Чемпионом Almaty Open, завершившегося в Казахстане турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 250 с призовым фондом $1,075 млн, стал Даниил Медведев, который в финале в трех партиях переиграл Николоза Басилашвили из Грузии и за всю неделю ни разу не отдал свою подачу. Это четвертый титул россиянина в нынешнем сезоне и 25-й — за карьеру. Кроме того, Медведев впервые победил на одном и том же соревновании АТР два года подряд. Свидетелем того, как это произошло, стал корреспондент “Ъ” Евгений Федяков.
В том, что Открытый чемпионат Алматы третий раз подряд завершился российским триумфом — а в 2024 году здесь отличился Карен Хачанов,— нет ничего удивительного. Организованный по стандартам более высоких категорий АТР, этот турнир вот уже несколько лет отчасти заменяет теннисистам из России московский Кубок Кремля, который отсутствует в календаре пятый сезон подряд. В Медведеве публика здесь вообще души не чает. Поэтому после того, как в полуфинале выбыл из борьбы лидер мужского тенниса Казахстана Александр Бублик, россиянину в решающем матче против Николоза Басилашвили была гарантирована горячая поддержка.
Были, впрочем, на Almaty Arena и болельщики грузинского игрока, обладавшего свежим нестандартным бэкграундом. Дело в том, что в нынешнем сезоне 34-летний Басилашвили попадал в основные сетки турниров АТР через квалификацию чаще, чем кто-либо, восемь раз, на состязаниях всех категорий, за исключением чемпионатов Большого шлема, и на всех типах покрытий. В этом году наибольших успехов до Almaty Open сильнейший грузинский теннисист добивался на майском «мастерсе» в Риме, где на пути в 1/8 финала смог остановить шестую ракетку мира американца Бена Шелтона, и в сентябре в Чэнду, где дошел до полуфинала. Финалов же в его 17-летней карьере насчитывалось девять, в том числе пять — победных. Свой последний титул он завоевал уже довольно давно, весной 2021 года, на грунте в Мюнхене.
По словам Басилашвили, несколько недель назад перед началом азиатской серии он внес в свою технику некоторые изменения, позволившие ему прибавить в агрессивности.
И в первой партии Медведев ощутил это в полной мере. Отыграв два брейк-пойнта в пятом гейме, Басилашвили ни в чем не уступал фавориту, которому в 12-м гейме пришлось спасать два сетбола. Размашистая игра по всему корту, которую демонстрировал номинальный аутсайдер, занимавший лишь 128-е место в мировой классификации, смотрелась живо и интересно, так что Медведеву в значительной степени приходилось надеяться на свою подачу. Но даже она не выручила на тай-брейке при счете 6:7, когда Басилашвили реализовал свой третий сетбол прекрасным ударом слева по диагонали.
Казалось, подкрадывается сенсация. Однако вторая половина финала получилась предсказуемой. Басилашвили, по его словам, все-таки не смог побороть усталость, которая накопилась у него после шести предыдущих матчей в Алматы. Медведев же позже признается корреспонденту “Ъ”, что после первой партии он «чуть-чуть разозлился». И этого в данном случае оказалось достаточно. Резко сбавив во втором сете, Басилашвили быстро позволил сопернику уравнять ситуацию. Не слишком затянулась и третья партия, в которой россиянин брал чужую подачу в третьем и девятом геймах. В итоге — 6:7 (6:8), 6:1, 6:3 за 1 час 50 минут.
Выполнив 22 эйса, Медведев стал первым теннисистом в нынешнем сезоне, который выиграл турнир АТР, не уступив ни одного гейма на своей подаче.
Кроме того, впервые в своей биографии он стал лучшим на одном и том же состязании два года подряд. Три предыдущих попытки сделать это, предпринятые в 2021 году на парижском «мастерсе» и в Турине на Nitto ATP Finals, а также в 2023 году на «пятисотке» в Вене, оказались неудачными.
Четвертый в этом году и 25-й за карьеру титул практически гарантирует Медведеву путевку в Турин, ведь по очкам, набранным с января (3660), он вышел на пятое место, опередив итальянца Флавио Коболли, который на аналогичном турнире в Лионе выбыл в полуфинале. Более того, теперь есть повод говорить о шансах Медведева на победу в этом состязании, ведь осенью он показывает прекрасную игру и хорошие результаты, выиграв на пяти последних турнирах с учетом US Open 18 матчей и потерпев всего три поражения. Сам россиянин на чемпионской пресс-конференции в Алматы, отвечая на вопрос коллеги из Италии, не стал называть триумф в Турине своей целью, но сказал, что если появится такая возможность, то он попробует использовать ее.