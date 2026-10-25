Наука защищать

Были, впрочем, на Almaty Arena и болельщики грузинского игрока, обладавшего свежим нестандартным бэкграундом. Дело в том, что в нынешнем сезоне 34-летний Басилашвили попадал в основные сетки турниров АТР через квалификацию чаще, чем кто-либо, восемь раз, на состязаниях всех категорий, за исключением чемпионатов Большого шлема, и на всех типах покрытий. В этом году наибольших успехов до Almaty Open сильнейший грузинский теннисист добивался на майском «мастерсе» в Риме, где на пути в 1/8 финала смог остановить шестую ракетку мира американца Бена Шелтона, и в сентябре в Чэнду, где дошел до полуфинала. Финалов же в его 17-летней карьере насчитывалось девять, в том числе пять — победных. Свой последний титул он завоевал уже довольно давно, весной 2021 года, на грунте в Мюнхене.