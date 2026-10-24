Главные новости за 24 октября. Кубань, Крым, Адыгея
В Краснодарском крае за девять месяцев 2026 года заключили 38 тыс. договоров купли-продажи вторичного жилья. Это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обломки украинских беспилотников упали в трех муниципалитетах Краснодарского края в ночь на 24 октября. В результате повреждены жилые дома и подстанция.
Российские средства ПВО в ночь на 24 октября перехватили и уничтожили 616 украинских беспилотников самолетного типа над Кубанью и другими регионами.
В Крыму ввели ограничения на подачу электроэнергии и воды из-за аварии на магистральных энергосетях за пределами региона.
В Севастополе электричество получают около 40% многоквартирных домов. Они подключены к линиям, питающим социально значимые объекты, поэтому электроснабжение в них сохраняется вне графика ограничений.
В Краснодаре 64% жителей поддерживают полный запрет продажи вейпов, против этой инициативы выступают 6%, еще четверть опрошенных безразлична к этому вопросу.
В Ялте продолжаются работы по ликвидации последствий паводка. От воды освободили 24 объекта, еще восемь остаются подтопленными.
В Адыгее за девять месяцев 2026 года привели к нормативному состоянию 28 объектов региональной дорожной сети общей протяженностью 73,6 км.