В Адыгее в 2026 году отремонтировали 73,6 км региональных дорог

В Адыгее за девять месяцев 2026 года привели к нормативному состоянию 28 объектов региональной дорожной сети общей протяженностью 73,6 км. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Параллельно в республике строят дорогу Гузерипль — Лаго-Наки и второй этап третьей очереди обхода Майкопа, сообщили «Ъ-Кубань» в минстрое Адыгеи.