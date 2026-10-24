В Адыгее в 2026 году отремонтировали 73,6 км региональных дорог
В Адыгее за девять месяцев 2026 года привели к нормативному состоянию 28 объектов региональной дорожной сети общей протяженностью 73,6 км. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Параллельно в республике строят дорогу Гузерипль — Лаго-Наки и второй этап третьей очереди обхода Майкопа, сообщили «Ъ-Кубань» в минстрое Адыгеи.
При ремонте существующих дорог особое внимание уделяют маршрутам к социальным объектам. В частности, отремонтирована подъездная дорога протяженностью 1,4 км к железнодорожной станции Псекупс, которая ведет к средней школе №5 хутора Псекупс. Также обновлен участок дороги Красногвардейское — Уляп — Зарево протяженностью 754 м, обеспечивающий подъезд к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Красногвардейском.
В горной части республики продолжается строительство дороги Гузерипль — Лаго-Наки. Новый маршрут должен улучшить транспортную связь между туристическими территориями и повысить доступность плато Лаго-Наки. На объекте проведены подготовительные, геодезические и земляные работы. Сейчас подрядчик формирует земляное полотно и отсыпает первые слои дорожной одежды. Завершить строительство планируется к концу 2031 года.
Еще один крупный проект — второй этап третьей очереди обхода Майкопа. Новая трасса должна вывести транзитный транспорт за пределы города, перераспределить потоки и увеличить пропускную способность дорожной сети. Завершение строительства запланировано на 2032 год.
На объекте уже выполнены разбивка и вынос оси будущей трассы, ведется устройство искусственных сооружений и формирование земляного полотна. Подрядчик пробурил скважины, устроил опоры и ригели, смонтировал балки пролетного строения и выполнил омоноличивание межбалочных швов. Также продолжаются работы по устройству выемок и насыпей и отсыпке слоев дорожной одежды.
Модернизация дорожной сети направлена на повышение безопасности движения, улучшение транспортной доступности населенных пунктов и развитие туристического потенциала Адыгеи.