В трех районах Кубани упали обломки БПЛА
Обломки украинских беспилотников упали в трех муниципалитетах Краснодарского края в ночь на 24 октября. В результате повреждены жилые дома и подстанция, пострадавших нет, сообщили региональные власти.
В Абинске обломки упали во дворе частного домовладения. В доме повреждены окна и частично стены, еще в двух соседних зданиях выбило стекла.
В Ейском районе повреждено остекление двух многоквартирных домов. В Темрюкском районе после падения обломков беспилотника загорелась подстанция в хуторе Белом. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения трех поселков.
На местах происшествий работают оперативные и специальные службы.