Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №198

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

В трех районах Кубани упали обломки БПЛА

Обломки украинских беспилотников упали в трех муниципалитетах Краснодарского края в ночь на 24 октября. В результате повреждены жилые дома и подстанция, пострадавших нет, сообщили региональные власти.
В Абинске обломки упали во дворе частного домовладения. В доме повреждены окна и частично стены, еще в двух соседних зданиях выбило стекла.
В Ейском районе повреждено остекление двух многоквартирных домов. В Темрюкском районе после падения обломков беспилотника загорелась подстанция в хуторе Белом. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения трех поселков.
На местах происшествий работают оперативные и специальные службы.
Вячеслав Рыжков