Над Кубанью и другими регионами за ночь сбили 616 БПЛА
Российские средства ПВО за ночь на 24 октября перехватили и уничтожили 616 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, беспилотники были сбиты в период с 20:00 23 октября до 08:00 24 октября над территориями 23 регионов, включая Краснодарский край, Ростовскую область, Крым и Московский регион, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
В Краснодарском крае, как сообщалось ранее, обломки беспилотников упали в трех муниципалитетах. В Абинске повреждены частный дом и остекление двух соседних зданий, в Ейском районе — окна двух многоквартирных домов. В Темрюкском районе после падения обломков загорелась подстанция в хуторе Белом, ведутся работы по восстановлению электроснабжения трех поселков.
По данным региональных властей, в результате происшествий пострадавших нет. На местах работают оперативные и специальные службы.