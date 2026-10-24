Над Кубанью и другими регионами за ночь сбили 616 БПЛА

В Краснодарском крае, как сообщалось ранее, обломки беспилотников упали в трех муниципалитетах. В Абинске повреждены частный дом и остекление двух соседних зданий, в Ейском районе — окна двух многоквартирных домов. В Темрюкском районе после падения обломков загорелась подстанция в хуторе Белом, ведутся работы по восстановлению электроснабжения трех поселков.