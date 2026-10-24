На Кубани число сделок со вторичным жильем выросло на 13% за год
В Краснодарском крае за девять месяцев 2026 года заключили 38 тыс. договоров купли-продажи вторичного жилья. Это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит «Авито Недвижимость».
По темпам роста числа сделок на вторичном рынке жилья Краснодарский край уступил ряду регионов России. Наибольшую динамику зафиксировали в Московской области, где количество договоров купли-продажи увеличилось на 39%, до 81,2 тыс. На втором месте оказалась Ленинградская область с ростом на 38%, до 22,6 тыс. договоров. Третью позицию заняла Новосибирская область, где показатель вырос на 32%, до 28,2 тыс. сделок.
В Москве число сделок со вторичным жильем увеличилось на 11%, до 68,6 тыс. договоров. Это стало самой низкой динамикой среди представленных регионов, при этом по объему продаж столица заняла второе место.
В целом по России с января по сентябрь 2026 года заключили 1,12 млн договоров купли-продажи вторичного жилья. Показатель оказался на 20% выше, чем за аналогичный период 2025 года. Одной из основных причин роста активности на рынке эксперты называют снижение ставок по рыночной ипотеке, сообщает ЕРЗ.
По данным Единой информационной системы жилищного строительства, годом ранее средняя ставка по ипотечным кредитам приближалась к 22,5%. В начале осени 2026 года она опустилась ниже 19%.
Дополнительным фактором изменения спроса стало ужесточение условий выдачи семейной ипотеки с 1 октября. По мнению главы аналитического центра компании «ИНКОМ-Недвижимость» Дмитрия Таганова, это обстоятельство будет способствовать дальнейшему росту спроса на вторичное жилье.