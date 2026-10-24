На Кубани число сделок со вторичным жильем выросло на 13% за год

По темпам роста числа сделок на вторичном рынке жилья Краснодарский край уступил ряду регионов России. Наибольшую динамику зафиксировали в Московской области, где количество договоров купли-продажи увеличилось на 39%, до 81,2 тыс. На втором месте оказалась Ленинградская область с ростом на 38%, до 22,6 тыс. договоров. Третью позицию заняла Новосибирская область, где показатель вырос на 32%, до 28,2 тыс. сделок.