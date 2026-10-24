Около 60% многоквартирных домов в Севастополе остаются без света

Остальные жилые дома распределены по четырем очередям. После увеличения доступной мощности по команде ЧРДУ город перешел на график «два часа со светом, шесть — без него». Электроэнергия поочередно подается потребителям каждой очереди, пока остальные три временно остаются без электроснабжения.