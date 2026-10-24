Около 60% многоквартирных домов в Севастополе остаются без света
В Севастополе электричество получают около 40% многоквартирных домов. Они подключены к линиям, питающим социально значимые объекты, поэтому электроснабжение в них сохраняется вне графика ограничений. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Остальные жилые дома распределены по четырем очередям. После увеличения доступной мощности по команде ЧРДУ город перешел на график «два часа со светом, шесть — без него». Электроэнергия поочередно подается потребителям каждой очереди, пока остальные три временно остаются без электроснабжения.
С 16:00 до 18:00 электричество подается потребителям второй очереди. Подробный график опубликован в канале «Севастопольэнерго».
По словам Михаила Развожаева, ситуация в энергосистеме полуострова остается нестабильной. При необходимости диспетчер ЧРДУ может ввести дополнительные ограничения.