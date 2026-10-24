Более 60% краснодарцев поддерживают полный запрет продажи вейпов

Наибольшая поддержка инициативы зафиксирована среди россиян в возрасте 35–45 лет (75%) и старше (74%). Среди респондентов моложе 35 лет запрет одобряют 53%, при этом в этой группе больше противников ограничений (15%) и тех, кому вопрос безразличен (21%).