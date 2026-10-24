Более 60% краснодарцев поддерживают полный запрет продажи вейпов
В Краснодаре 64% жителей поддерживают полный запрет продажи вейпов, против этой инициативы выступают 6%, еще четверть опрошенных безразлична к этому вопросу. Такие данные приводит SuperJob по результатам опроса экономически активного населения.
В целом по России запрет продажи электронных сигарет одобряют 67% респондентов, против выступают 8%. Еще 14% заявили, что им все равно, 11% затруднились ответить. В исследовании приняли участие 1,6 тыс. человек из всех федеральных округов.
Уровень поддержки инициативы остается стабильно высоким: в августе 2025 года за запрет высказывались 68% опрошенных, в ноябре — 69%. Поводом для нового исследования стало обсуждение ограничений на продажу электронных сигарет в Московской областной думе.
Женщины чаще мужчин поддерживают запрет: 70% против 63%. Среди мужчин против ограничений выступают 12%, среди женщин — 5%. Безразличие к вопросу выразили соответственно 16% и 12%.
Наибольшая поддержка инициативы зафиксирована среди россиян в возрасте 35–45 лет (75%) и старше (74%). Среди респондентов моложе 35 лет запрет одобряют 53%, при этом в этой группе больше противников ограничений (15%) и тех, кому вопрос безразличен (21%).
Сторонников запрета больше и среди респондентов с высокими доходами. Среди зарабатывающих до 100 тыс. руб. в месяц инициативу поддерживают 67%, при доходе свыше 150 тыс. руб. — 78%.
Среди крупных городов чаще всего за запрет высказывались жители Ростова-на-Дону (73%), Перми (72%) и Казани (71%). В Москве инициативу поддерживают 66% опрошенных, в Московской области — 70%. Наименьшие показатели зафиксированы в Екатеринбурге и Красноярске (по 60%), а также Новосибирске (62%).