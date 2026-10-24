В Ялте продолжают ликвидировать последствия паводков
В Ялте продолжаются работы по ликвидации последствий паводка. От воды освободили 24 объекта, еще восемь остаются подтопленными. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Крыму.
В Кореизе практически завершена откачка воды из жилых домов: работы продолжаются только в одном здании. В Алупке спасатели и другие службы контролируют обстановку на территории складского помещения, пансионата «Горное Солнце» и четырех частных домов.
В троллейбусном парке Ялты уровень воды снижается. Поврежденный электротранспорт эвакуировали. Инженерная техника расширяет русло реки и убирает нанесенный грунт, чтобы обеспечить беспрепятственный отток воды.
Работы ведутся на девяти участках. К ликвидации последствий паводка привлечены 315 человек и 54 единицы техники. Обстановка находится на контроле регионального управления МЧС.