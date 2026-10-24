В Крыму ограничивают подачу воды и электроэнергии
В Крыму вводятся ограничения на подачу электроэнергии и воды из-за аварии на магистральных энергосетях за пределами региона. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, авария произошла в результате атаки беспилотников. Восстановительные работы продолжаются, профильные службы находятся на местах.
Актуальные графики отключений опубликуют на официальных информационных ресурсах профильных ведомств и администраций. Сергей Аксенов призвал жителей сохранять спокойствие и пользоваться информацией только из официальных источников.