Главные новости за 22 октября: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов
События четверга: выбор «Ъ-Черноземье»
В ночь на 22 октября в небе над Воронежем и четырьмя районами области ликвидировали 44 беспилотника. Пострадавших нет. В одном из муниципалитетов обломки повредили кровлю и фасады частных и многоквартирных домов, а также социальный объект. Также посечено несколько автомобилей.
Заместитель министра промышленности и транспорта Воронежской области Максим Захаров покинет должность в связи с переходом на работу в Москву. Последним рабочим днем чиновника станет 28 октября. На следующий день он должен возглавить ФБУ «Росавтотранс», находящееся в ведении федерального ведомства.
В Белгородской области временно исполняющим полномочия главы Краснояружского округа назначен Максим Носов. До назначения он занимал должность первого заместителя — руководителя аппарата администрации.
В Липецкой области утвердили концепцию преобразования производственного комплекса ООО «Моторинвест» в Краснинском районе в индустриальный парк. Решение согласовали Минпромторг России и региональное министерство промышленности, инвестиций и науки. Площадка будет ориентирована на машиностроение, производство автокомпонентов и смежные отрасли.
В Курской области «Дом.РФ» займется достройкой проблемного многоквартирного дома в Железногорске. Завершить работы планируется до сентября 2027 года, при этом дольщикам не потребуется доплачивать за приобретенное жилье. С 2023 года они не могли получить доступ к квартирам или компенсационные выплаты.
Исполняющим обязанности главы департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области назначен Юрий Савкин. Имя постоянного руководителя пока не названо. Господин Савкин будет совмещать этот пост с должностью заместителя главы ведомства — руководителя управления экономического анализа и прогнозирования.
С 23 октября в Тамбовской области на большинстве АЗС «Роснефти» и «Лукойла» приостановят реализацию топлива по принципу «чет-нечет». Решение оперативного штаба связано со стабилизацией поставок. Ограничения по объему отпуска топлива сохраняются.