Замминистра транспорта Воронежской области переходит на работу в Москву

Максиму Захарову 36 лет. Он родился в Нижнем Новгороде. В 2011 году получил квалификацию бакалавра по специальности «Менеджмент» в Воронежском госуниверситете, в 2013-м — квалификацию магистра по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2017-м стал кандидатом экономических наук. В 2016–2023 годах работал в управлении муниципальных закупок мэрии Воронежа. С октября 2023 года по август 2024-го он руководил городским управлением транспорта. Стал заместителем министра транспорта региона в декабре 2024 года.