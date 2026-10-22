Замминистра транспорта Воронежской области переходит на работу в Москву
Максим Захаров покидает воронежский минтранс ради работы в Москве
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Заместитель министра промышленности и транспорта Воронежской области Максим Захаров уходит в отставку. Это решение связано с переходом на работу в Москву, сообщил «Ъ-Черноземье» источник в региональной власти.
Знакомый с ситуацией источник «Ъ-Черноземье» рассказал, что последним рабочим днем господина Захарова в областном минтрансе станет 28 октября. На следующий день он возглавит подведомственное федеральному ведомству ФБУ «Росавтотранс».
Максиму Захарову 36 лет. Он родился в Нижнем Новгороде. В 2011 году получил квалификацию бакалавра по специальности «Менеджмент» в Воронежском госуниверситете, в 2013-м — квалификацию магистра по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2017-м стал кандидатом экономических наук. В 2016–2023 годах работал в управлении муниципальных закупок мэрии Воронежа. С октября 2023 года по август 2024-го он руководил городским управлением транспорта. Стал заместителем министра транспорта региона в декабре 2024 года.
После ухода Максима Захарова из мэрии Воронежа управление транспорта возглавил бывший гендиректор муниципального перевозчика «Воронежпассажиртранс» Михали Шацких.