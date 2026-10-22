Краснояружский округ Белгородской области временно возглавил Максим Носов
Максим Носов назначен временно исполняющим полномочия главы Краснояружского округа Белгородской области. Об этом сообщили в администрации муниципалитета. До назначения он занимал должность первого заместителя главы округа — руководителя аппарата администрации.
В своих социальных сетях господин Носов заявил: «Приоритетом в нашей работе, как и прежде, будет обеспечение безопасности и защищенности жителей».
Прежний глава муниципалитета Виталий Кутоманов оставил пост 18 октября. Он руководил администрацией района с декабря 2024 года: сначала исполнял обязанности главы, а в январе 2025-го был утвержден в должности депутатами муниципального совета. С 19 октября господин Кутоманов руководит министерством имущественных и земельных отношений Белгородской области.