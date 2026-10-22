«Дом.РФ» достроит проблемный дом в курском Железногорске к сентябрю 2027 года

Как отметил господин Хинштейн, по поручению президента еще в конце 2023 года проблема обманутых дольщиков была полностью закрыта в большинстве регионов. Однако в Курской области оставались два недостроенных МКД — на улице Фестивальной в Курске и на улице Ленина в Железногорске, которые, по его утверждению, были скрыты от федерального центра. В результате люди с 2023 года не признавались обманутыми дольщиками и не могли получить жилье, которое фактически уже приобрели.