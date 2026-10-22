«Дом.РФ» достроит проблемный дом в курском Железногорске к сентябрю 2027 года
Финансовый институт развития в жилищной сфере «Дом.РФ» возьмет на себя завершение проблемного многоквартирного дома (МКД) в Железногорске Курской области. Как сообщил губернатор Александр Хинштейн, объект планируется достроить до сентября 2027 года, при этом дольщикам не придется доплачивать за жилье.
По словам главы региона, вопрос в Железногорске сдвинулся с мертвой точки после его личного обращения к генеральному директору «Дом.РФ» Виталию Мутко в конце июля.
Как отметил господин Хинштейн, по поручению президента еще в конце 2023 года проблема обманутых дольщиков была полностью закрыта в большинстве регионов. Однако в Курской области оставались два недостроенных МКД — на улице Фестивальной в Курске и на улице Ленина в Железногорске, которые, по его утверждению, были скрыты от федерального центра. В результате люди с 2023 года не признавались обманутыми дольщиками и не могли получить жилье, которое фактически уже приобрели.
В Курске вопрос удалось решить еще год назад: взамен квартир на улице Фестивальной 23 семьи получили жилье в новом микрорайоне Северный при поддержке известного в регионе девелопера АО «Курский завод КПД им. А. Ф. Дериглазова». Недострой же был передан инвестору под новый проект в соответствии с региональным механизмом.
В Железногорске ситуация оказалась сложнее. В доме 65 квартир, из которых 61 уже продана, а сам объект построен более чем наполовину, что делало его снос нецелесообразным. Именно поэтому было принято решение о достройке с привлечением «Дом.РФ», имеющего опыт в решении подобных задач. При этом с июня 2024 года власти региона пытались самостоятельно найти застройщика для завершения работ.
Объект еще в 2015 году начинало строить местное ООО «Центрметаллургмонтаж» Татьяны Кобзевой, однако возведение было приостановлено из-за финансовых трудностей подрядчика. По данным картотеки арбитражных дел, компанию в июне 2025 года признали банкротом по иску управления ФНС по Курской области. Тем же решением в реестр кредиторов были включены требования налоговой на 6 млн руб. В последний раз конкурсное производство продлялось до 10 декабря.