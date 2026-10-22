Орловский департамент экономразвития временно возглавил Юрий Савкин

Исполняющим обязанности руководителя департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области назначен Юрий Савкин. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в правительстве региона, он будет совмещать этот пост с должностью замглавы ведомства — руководителя управления экономического анализа и прогнозирования. При этом там не смогли назвать имя будущего постоянного главы департамента.