Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №196

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
Черноземье

Орловский департамент экономразвития временно возглавил Юрий Савкин

Исполняющим обязанности руководителя департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области назначен Юрий Савкин. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в правительстве региона, он будет совмещать этот пост с должностью замглавы ведомства — руководителя управления экономического анализа и прогнозирования. При этом там не смогли назвать имя будущего постоянного главы департамента.
Памятник Ленину у здания правительства Орловской области

Памятник Ленину у здания правительства Орловской области

Олег Харсеев / Коммерсантъ

Юрий Савкин в 1995 году окончил Орловский ГАУ по специальности «Экономика и управление в отраслях АПК». Как начальник управления экономанализа и прогнозирования упоминается как минимум с 2017 года.
С конца 2018 года департамент экономического развития региона возглавлял Сергей Антонцев, который 19 октября перешел на пост руководителя департамента промышленности и торговли. До этого должность занимал Денис Леонов, ставший и. о. мэра Мценска Орловской области. Администрацию Мценска последние десять лет возглавлял Андрей Беляев, которого избрали председателем местного горсовета депутатов.
Алина Морозова