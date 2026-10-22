Орловский департамент экономразвития временно возглавил Юрий Савкин
Исполняющим обязанности руководителя департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области назначен Юрий Савкин. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в правительстве региона, он будет совмещать этот пост с должностью замглавы ведомства — руководителя управления экономического анализа и прогнозирования. При этом там не смогли назвать имя будущего постоянного главы департамента.
Юрий Савкин в 1995 году окончил Орловский ГАУ по специальности «Экономика и управление в отраслях АПК». Как начальник управления экономанализа и прогнозирования упоминается как минимум с 2017 года.
С конца 2018 года департамент экономического развития региона возглавлял Сергей Антонцев, который 19 октября перешел на пост руководителя департамента промышленности и торговли. До этого должность занимал Денис Леонов, ставший и. о. мэра Мценска Орловской области. Администрацию Мценска последние десять лет возглавлял Андрей Беляев, которого избрали председателем местного горсовета депутатов.