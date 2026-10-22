Жилые дома и машины пострадали в результате атаки 44 БПЛА в Воронежской области

В ночь на 22 октября в небе над Воронежем и четырьмя районами области обнаружили и уничтожили 44 беспилотных летательных аппарата. Раненых и погибших нет. В результате падения обломков БПЛА в одном из муниципалитетов повреждены кровля и фасады частных и многоквартирных домов, а также одного соцобъекта. Посечено несколько автомобилей. Об этом рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.