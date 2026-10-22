Жилые дома и машины пострадали в результате атаки 44 БПЛА в Воронежской области
В ночь на 22 октября в небе над Воронежем и четырьмя районами области обнаружили и уничтожили 44 беспилотных летательных аппарата. Раненых и погибших нет. В результате падения обломков БПЛА в одном из муниципалитетов повреждены кровля и фасады частных и многоквартирных домов, а также одного соцобъекта. Посечено несколько автомобилей. Об этом рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.
«Еще в одном районе по той же причине ремонта потребовали сети электроснабжения. Оперативные службы уже находятся на местах»,— сообщил глава региона.
По информации регионального ГУ МЧС, опасность атаки беспилотных воздушных судов была объявлена на территории Воронежской области накануне в 18:25. Тревогу в связи с непосредственной угрозой удара БПЛА поочередно объявили в Лискинском и Острогожском районах, Нововоронеже, Воронеже и пригородных районах (Воронежская агломерация), Бобровском, Россошанском и Аннинском районах. В 05:43 было объявлено о завершении активной фазы работы ПВО. В 07:30 последовал отбой опасности атаки беспилотников.
Также в регионе в 01:24 была объявлена ракетная опасность. Отбой объявили в 03:36.
Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что в ночь на 20 октября над Воронежем и пятью районами области уничтожили 14 БПЛА. В результате падения обломков в одном из муниципалитетов были повреждены кровля частного дома и легковой автомобиль.