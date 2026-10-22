Депутаты от оппозиции поспорили об итогах выборов в Тюменскую областную думу

Она подчеркнула, что штаб КПРФ зафиксировал вброс бюллетеней на участке №2220 в Тюмени и переписывание протоколов об итогах голосования. В качестве примера госпожа Казанцева провела участки №2931 и №2902, где данные протоколов УИК, полученные наблюдателями, якобы не соответствовали результатам на платформе ГАС «Выборы». По ее данным, на участке №2931 за «Единую Россию» проголосовали 308 человек, а в систему внесли 415, аналогичная ситуация произошла со «Справедливой России» (с 42 до 70), однако уровень поддержки снизился у КПРФ (со 142 до 123) и «Новых людей» (со 134 до 77). На участке №2902 результат «Единой России» якобы увеличили с 525 до 560, «Справедливой России» — с 11 до 100, а КПРФ снизили с 250 до 173. «Нарушения были везде, они носят системный характер и ставят под сомнение легитимность и достоверность итогов голосования»,— завершила выступление Тамара Казанцева.