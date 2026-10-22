Депутаты от оппозиции поспорили об итогах выборов в Тюменскую областную думу
В ходе голосования на выборах депутатов Тюменской областной думы 18-20 сентября были допущены «грубые нарушения законодательства», заявила руководитель фракции КПРФ, первый секретарь тюменского обкома партии Тамара Казанцева на заседании регионального парламента. Представители от других оппозиционных объединений и «Единой России» усомнились в словах коммунистки и призвали ее «думать о будущем».
По словам госпожи Казанцевой, многочисленные нарушения на выборах выявила группа членов территориальных избирательных комиссий (ТИК) от КПРФ. Депутат пожаловалась, что наблюдателей от партии по формальным основаниям не допустили на участки в Аромашевском, Казанском, Уватском округах, Тобольске и Калининском округе Тюмени. «Вместо того, чтобы содействовать повышению уровня прозрачности выборов, ТИК выстраивали дополнительные барьеры»,— возмутилась она.
Тамара Казанцева добавила, что члены участковых избирательных комиссий (УИК) отказывали наблюдателям от КПРФ в ознакомлении со списками избирателей, реестром обращений для голосования вне помещения и «сознательно затягивали время подсчета голосов» на большинстве участков Тюмени и Тюменского округа. «Отдельные участки завершили работу только 21 сентября в 18:00. До 16:00 того же дня в ТИК Центрального, Ленинского и Восточного округов Тюмени блокировалось принятие итоговых протоколов от большинства УИК. Мы видели, как члены ТИК спали в ожидании членов УИК»,— сказала лидер тюменских коммунистов.
Она подчеркнула, что штаб КПРФ зафиксировал вброс бюллетеней на участке №2220 в Тюмени и переписывание протоколов об итогах голосования. В качестве примера госпожа Казанцева провела участки №2931 и №2902, где данные протоколов УИК, полученные наблюдателями, якобы не соответствовали результатам на платформе ГАС «Выборы». По ее данным, на участке №2931 за «Единую Россию» проголосовали 308 человек, а в систему внесли 415, аналогичная ситуация произошла со «Справедливой России» (с 42 до 70), однако уровень поддержки снизился у КПРФ (со 142 до 123) и «Новых людей» (со 134 до 77). На участке №2902 результат «Единой России» якобы увеличили с 525 до 560, «Справедливой России» — с 11 до 100, а КПРФ снизили с 250 до 173. «Нарушения были везде, они носят системный характер и ставят под сомнение легитимность и достоверность итогов голосования»,— завершила выступление Тамара Казанцева.
Слова коммунистки не нашли поддержки у коллег от других объединений. Лидер фракции ЛДПР Иван Вершинин заявил о «достойном» результате партии в 12,72%, подчеркнув, что либерал-демократы добились «преимущества над всеми другими оппозиционными партиями». «Выборы прошли на высоком уровне, несмотря на то, что отдельные наши оппоненты из левых партий предпринимали попытки мешать работе избирательных комиссий, устраивали скандалы и провокации. ЛДПР за счетные прозрачные выборы без скандалов и грязи»,— сказал он.
Глава фракции «Новые люди» Артем Зайцев добавил, что противникам из-за рубежа не удалось вмешаться в выборы в Тюменскую облдуму и «расшатать ситуацию в нашей любимой России». Руководитель фракции «Справедливая Россия» Владимир Пискайкин, партия которого рисковала не пройти в региональный парламент из-за нехватки голосов для преодоления барьера в 5%, выступать не стал.
Руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Артюхов отметил, что с момента завершения выборов прошел месяц, и призвал депутатов «сосредоточиться на предстоящих задачах». «Впереди День народного единства, продолжается Год единства России, и я хотел бы, чтобы все фракции максимально себя проявили»,— обратился он к собравшимся. Господин Артюхов также указал, что ранее работе избирательной комиссии Тюменской области уже была дана «положительная оценка». «Надо всем двигаться вперед»,— добавил единоросс.
По итогам голосования в Тюменскую облдуму во всех 24 одномандатных округах победу одержали кандидаты от «Единой России». По итогам распределения мандатов по партспискам, которые набрали больше 5% голосов избирателей, партия власти получила 16 мест (ее поддержали 1 млн 34,6 тыс. человек; 59,63%), ЛДПР (220,7 тыс.; 12,72%) и КПРФ (187,8 тыс.; 10,83%) — по три, «Новые люди» (107,8 тыс.; 6,21%) и «Справедливая Россия» (88,9 тыс.; 5,13%) — по одному. Явка на выборах составила 64,7%.
В новом созыве «Единая Россия» увеличила численность своих депутатов с 37 до 40 человек, количество политиков во фракциях КПРФ и ЛДПР сократилось с четырех до трех человек в каждой, «Справедливой России» — с двух до одного, а «Новые люди» впервые получили представительство в областном парламенте. На первом заседании 2 октября на должность председателя был переизбран единоросс Фуат Сайфитдинов, а посты всех четырех вице-спикеров, глав пяти комитетов и одной комиссии достались его однопартийцам. Господин Сайфитдинов тогда признал необходимость наличия компромисса с оппозицией и пообещали выстроить с ней работу на «принципах демократизма».
Подробнее о том, как депутаты распределяли руководящие посты в Тюменской облдуме — в материале «Спикера выбрали без раскачки».