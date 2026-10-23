Соревнование физики и медицины
215 лет назад в Москве число членов Общества соревнования врачебных и физических наук при Московском университете превысило сотню. Это было первое в Европе научное общество физико-медицинского профиля, даже в более развитых в научном плане странах подобные научные сообщества появились намного позже.
В Российской империи научные сообщества, то есть объединения ученых вне официальных академических и университетских рамок и с собственными правилами и уставами появились во второй половине XVIII века. Первым было Императорское Вольное экономическое общество (1765–1915), название которого говорит само за себя. В последней четверти того же века возникли еще несколько сообществ, но быстро и бесследно исчезли.
Первые научные общества
Вольное российское собрание, созданное для «исправления и обогащения русского языка» в 1771 году, обогащало и исправляло его до 1783-го, когда Екатериной II была создана для тех же целей Академия Российская во главе с княгиней Екатериной Дашковой, а затем медленно увядало и скончалось в 1787 году.
Собрание университетских питомцев для студентов старших курсов, бакалавров и магистров Московского университета, опять-таки направленное на «усовершенствования российского языка и литературы», появилось в 1781-м и просуществовало до 1799 года, когда было преобразовано в литературное «Собрание воспитанников университетского Благородного пансиона», где основы литературы под руководством Жуковского постигали мальчики из благородных семей.
Дружеское ученое общество, созданное Шварцем и Новиковым в 1782 году для распространения истинного просвещения, было распущено в 1793 году, когда управляющий московским капитулом масонского ордена розенкрейцеров Шварц уже десять лет как скончался, а Новиков за свое масонство сидел в камере Шлиссельбургской крепости.
Общество любителей российской учености, основанное в 1789 году, задумывалось как преемник «Вольного российского собрания», только с добавлением в его устав естественных наук, но после двух своих предварительных заседаний и торжественного открытия было закрыто, не прожив и трех месяцев. Говорили, что из-за недовольства им Екатерины.
В истории отечественных научных сообществ все эти четыре неудачные попытки, как правило, не фигурируют, и хронологически второе и третье места (после Вольного экономического общества) в ней делят Общество истории и древностей российских и Общество соревнования врачебных и физических наук, учрежденные при Московском университете в 1804 году с промежутком в два месяца и с «уже с определенною специальностию и глубоко продуманными программами и уставами», как было отмечено на торжественном праздновании их 100-летнего юбилея в сентябре 1904 года.
Истоки физической медицины
27 сентября 1804 года товарищ (заместитель) министра народного просвещения и попечитель Московского университета академик Михаил Муравьев подписал распоряжение совету профессоров университета следующего содержания: «Его Сиятельство г. Министр Народного Просвещения, граф Петр Васильевич Завадовский, имел счастие представить Его Императорскому Величеству предначертание устава, учрежденного при университете Общества соревнования врачебных и физических наук. Государь Император с высочайшим благоволением принять соизволил сей новый опыт ревности, оказанной сочленами сего Императорского университета, подтвердив существование Общества под именем учрежденного при Императорском Московском университете Общества соревнования врачебных и физических наук. <…> Изъявляя сие Монаршее соизволение, поручаю общему собранию гг. профессоров пригласить членов учреждаемая Общества к открытию заседаний, согласно с мерами, изображенными в уставе».
Наверное, нет нужды объяснять, почему первое в истории российской науки «вольное» сообщество создали медики и почему оно было физико-медицинским. Открытие Луиджи Гальвани «животного электричества» и опыты Алессандро Вольты по накоплению, хранению и управлению электричеством в 1790–1800-х годах произвели огромное впечатление даже на неученую публику, не говоря уже про ученых. Они тут же вспомнили античную электротерапию с помощью электрических скатов, и перед медиками забрезжила перспектива принципиально нового метода лечения ранее непобедимых и трудно поддающихся обычной терапии хворей. Как тут было не объединить свои знания и умения в области физической медицины! Тем более что помимо электролечения уже наметился более широкой фронт исследований в климатотерапии, водолечении, механической терапии, если называть эти медицинские отрасли по-современному.
К слову сказать, собственно Физическое общество появилось в России только в 1872 году. Оно было при Санкт-Петербургском университете, но просуществовало недолго. Спустя шесть лет его проглотило и переварило Русское физико-химическое общество Менделеева, в котором максимум того, что было позволено физикам,— это иметь в РФХО свое отделение и собираться два раза в неделю. Неудачными были попытки физиков создать все-таки свое, автономное Физическое общество в 1911, 1914, 1946 и 1971 годах. Лишь в перестройку в 1989 году, в самый разгар кооперативного движения, физики таки создали свой научный «кооператив» — Физическое общество СССР во главе с профессором МФТИ и ведущим популярной телепередачи «Очевидное — невероятное» Сергеем Петровичем Капицей. Ныне это Российское физическое общество. Так что московские медики в начале XIX века поступили с физиками благородно, предложив им состязательность.
Приобщение лекарей к физике
Сотрудничать московские медики были готовы не только с отечественными физиками, но и с зарубежными, а также поставили себе цель «приобщить к своей деятельности иногородних лекарей». Общество постановило издавать «Медико-физический журнал» на русском языке, а на латинском — Commentationes societatis physico-medicae, apud universitatem litterarum caeseream mosquensem institutae («Комментарии физико-медицинского общества, учрежденного при Императорском Московском университете»).
Комментариев набрался объемистый том. В числе прочих там были статьи и с такими заголовками: Experimenta nova circa metamorphosin aquae per electricitatem galvanicam; Effectuum chemicarum electricitatis galvannicae historia; Descriptio experimenti, quo electromotore Voltae per fluvii magnum tractum clauso, atque polis electromotoris quam maxime inter sedistantibus, aerogenesin in fluvioipso effici compariebatur; Indicium de novo hujusque nondum cognito eftectu electricitatis galvanicae. Не надо знать латинского языка, чтобы понять, о чем были эти статьи.
В уставе общества было сказано, что «для возбуждения соревнования в ученых мужах, Общество будет ежегодно назначать награду за лучшее решение медико-физических запросов и исследование важнейших новых открытий». На первом же публичном заседании общества 5 января 1805 года были предложены пять тем для научных исследований и «объявлено такое же число премий — от Попечителя М.Н. Муравьева золотая медаль в 200 руб. и четыре медали по 175 руб. от членов Общества Прокоповича-Антонского, Керестури, Политковского и Рихтера».
113 лет соревнования физики и медицины с двумя перерывами
Первый период деятельности общества, от конца 1804 до весны 1812 года, был весьма оживленным. Численность членов общества в 1811 году перешагнула за сотню. В числе его почетных членов были Паллас, Александр фон Гумбольдт, Лаплас, Бертолле, Вольта. В 1808 году вышла первая часть Commentationes, вторая часть этого тома — в 1811 году. И в том же 1808 году был опубликован первый том «Медико-физического журнала, или Трудов Высочайше учрежденного при Московском Императорском университете общества соревнования врачебных и физических наук» на русском языке. Его открывала обширная статья «Обозрение важнейших открытий, теорий и систем врачебной науки от 1700 до 1790 г.». А далее шли устав общества, список его членов и научные статьи, частично переводы статей из Commentationes, частично новые оригинальные статьи. Второй том этого журнала был напечатан в 1811 году, но по какой-то причине не поступил в продажу, и его тираж сгорел при пожаре 1812 года.
Сгорели и вся уже довольно большая библиотека, музей коллекций и архив общества. Это был первый перерыв в работе общества. На год был закрыт Московский университет, а на восстановление утраченного у членов общества ушло три года, и это притом, что тогдашний попечитель Московского университета Павел Голенищев-Кутузов разрешил им пользоваться всеми правительственными архивами.
В декабре 1815 года возобновились заседания общества, а в 1821 году вышли первая и вторая части второго тома Commentationes на латыни, а также второй (заново перепечатанный) и третий тома «Медико-физического журнала» на русском языке. Затем в 1823 и 1825 годах вышли обе части третьего и последнего тома Commentationes. На этом их издание прекратилось. Господство латыни в науке к тому времени шло к концу, и в новом едином издании общества — журнале «Записки общества физических и врачебных наук» статьи публиковались на том языке, на каком они были представлены авторами, с переводом на русский язык наиболее важных, с точки зрения членов общества, трудов иностранных авторов.
В 1830 году вышел первый номер «Записок», и на этом их издание прервалось на шесть лет. Это был второй перерыв в работе общества, который оказался вдвое длиннее первого, связанного с войной 1812 года, и был связан с первой в истории России эпидемией холеры. Все члены Общества соревнования врачебных и физических наук как врачи были призваны к практической деятельности по борьбе с холерной пандемией.
После ее окончания общество снова приступило к работе, и в 1839 году в нем насчитывалось уже 226 членов, в том числе 31 почетный член и 44 иностранных. В 1845 году общество сменило и свое название, став Московским физико-медицинском обществом. Его печатным органом был «Московский врачебный журнал», издававшийся до 1858 года.
В 1866 году был принят новый устав общества. В нем среди прочего было сказано: «Цель Общества состоит: а) в содействии усилиям естественных наук вообще и медицинских в особенности; б) в поддержании между членами Общества постоянного обращения и обмена сведений, мнений и суждений о предметах, относящихся к области естественно-врачебных наук, и в) в собирании и распространении означенных сведений между врачами вообще». Иными словами, эйфория по поводу гальванизма и электролечения прошла, члены общества более широко формулировали роль физики в медицине.
Протоколы общества с 1862 по 1885 год размещались в «Медицинском обозрении». В 1870–1873 годах общество издавало еще еженедельную газету «Московский врачебный вестник». С 1885 года стал выходить журнал «Труды физико-медицинского общества». Его издание прекратилось только с началом Первой мировой войны. А в 1917 году в связи с известными событиями общество самораспустилось.
Ревность — рвение — сподвижничество
В заключение, наверное, стоит сказать о первом названии Физико-медицинского общества, которое изначально было создано как Общество соревнования врачебных и физических наук, а точнее о значении в его названии слова «соревнование». Слово это в русском языке тогда было многозначным — от состязательности и конкуренции до сочувствия и даже сотрудничества. И вообще это слово настолько интересное, что профессора лингвистики Дмитрий Руднев и Александр Зеленин провели серьезное исследование его этимологии и опубликовали в 2017 году большую статью из двух частей «Соревнование: от прошлого к настоящему», проследив как оно, это слово, «выпутывалось из этимологических объятий» церковнославянского этимона «рьвьность» (ревность и рвение) и еще в XVI веке приобрело значения «соревнитель, сподвижник, сотрудник», а также почему после 1917 года оно стало сугубо однозначным, как мы понимаем его сейчас. Кому интересно, могут почитать эту статью самостоятельно, она свободно доступна в интернете.
В данном же случае нам интересно то, что в Физико-медицинское общество в 1886 году учредило звание членов—соревнователей общества для «лиц, внесших капитал для назначения премий за научные исследования». Понятно, что те не соревновались, кто больше даст денег обществу, а давали кто сколько мог из сочувствия и понимания важности предмета деятельности членов общества. И если уж говорить о соревновательности физики и медицины в этом смысле, то «меценатство» физики в отношении медицины продолжается уже больше двух веков, и сегодня трудно представить себе медицину без достижений физики в диагностике и лечении. Потому, наверное, полезно вспомнить, что впервые господдержку соревновательность этих наук получила не в более научно развитых на тот момент странах, а в нашем отечестве.