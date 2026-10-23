Соревнование физики и медицины

Первый период деятельности общества, от конца 1804 до весны 1812 года, был весьма оживленным. Численность членов общества в 1811 году перешагнула за сотню. В числе его почетных членов были Паллас, Александр фон Гумбольдт, Лаплас, Бертолле, Вольта. В 1808 году вышла первая часть Commentationes, вторая часть этого тома — в 1811 году. И в том же 1808 году был опубликован первый том «Медико-физического журнала, или Трудов Высочайше учрежденного при Московском Императорском университете общества соревнования врачебных и физических наук» на русском языке. Его открывала обширная статья «Обозрение важнейших открытий, теорий и систем врачебной науки от 1700 до 1790 г.». А далее шли устав общества, список его членов и научные статьи, частично переводы статей из Commentationes, частично новые оригинальные статьи. Второй том этого журнала был напечатан в 1811 году, но по какой-то причине не поступил в продажу, и его тираж сгорел при пожаре 1812 года.