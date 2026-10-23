«Любовной линии вовсе сначала не намечалось»

«Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих! Так поражает молния, так поражает финский нож!»,— цитирую по памяти, поскольку самоуверенно считаю, что помню роман Булгакова практически дословно. Помнится, у нас с университетским приятелем была игра: мы провожали друг друга до своих станций метро, один начинал фразу из романа, другой должен был закончить, и так, пока кто-то не остановится. Обычно мы долго ездили между моей «Маяковкой» и его «Сокольниками» туда-сюда.