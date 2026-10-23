Глава Сбербанка Греф назвал уход с госслужбы самым счастливым днем в жизни
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что самым счастливым днем в его жизни стало увольнение с государственной службы. Об этом банкир рассказал на конференции в «СберУниверситете».
По словам Германа Грефа, он не получал никакого удовольствия от госслужбы. «Я жил только моментом, когда я уйду с государственной службы. До сих пор самый великий момент в моей жизни — когда президент меня отпустил»,— поделился банкир. Он поблагодарил главу государства за эту возможность.
Господин Греф добавил, что жизнь человека во многом определяют самореализация и самоутверждение. Многие, убежден он, мечтают о «внешних знаках подтверждения», а на самом деле проживают чужую жизнь.
В 1990-х годах Герман Греф занимал разные посты в администрации Санкт-Петербурга, в том числе был вице-губернатором. С 1998 по 2000 год работал замминистра госимущества России. В мае 2000-го возглавил Минэкономики. В ноябре 2007 года господин Греф перешел в Сбербанк и был назначен председателем правления кредитной организации.