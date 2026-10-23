Глава Сбербанка Греф назвал уход с госслужбы самым счастливым днем в жизни

По словам Германа Грефа, он не получал никакого удовольствия от госслужбы. «Я жил только моментом, когда я уйду с государственной службы. До сих пор самый великий момент в моей жизни — когда президент меня отпустил»,— поделился банкир. Он поблагодарил главу государства за эту возможность.