«Справедливая Россия» получила голоса для прохождения в Тюменскую областную думу

Список кандидатов «Справедливой России» в Тюменскую областную думу по единому округу преодолел пятипроцентный барьер по итогам голосования на выборах и был допущен до распределения мандатов в новом созыве регионального парламента, сообщили в избирательной комиссии Тюменской области. Ранее, после закрытия избирательных участков 20 сентября, партия набирала всего 3,83% голосов (43 749 человек) по итогам обработки 73,85% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК), однако после учета оставшихся документов было обнаружено более 10 тыс. дополнительных бюллетеней в поддержку справороссов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Пискайкин

Фото: Сайт партии «Справедливая Россия» Владимир Пискайкин

Фото: Сайт партии «Справедливая Россия»

«Справедливую Россию» в новом созыве станет представлять лидер партсписка, депутат Тюменской областной думы с 2008 года Владимир Пискайкин. В облизбиркоме не стали называть число голосов, которое получила партия по итогам выборов.

В ходе кампании справороссы также рисковали потерять представительство в думе ХМАО и Госдуме РФ. В частности, «Справедливой России» не хватало 0,70% голосов для получения мест в парламенте Югры (по итогам обработки 82,83% протоколов УИК) и 0,04% для прохождения в Госдуму РФ (по итогам обработки 95% протоколов УИК). Впрочем, после учета всех бюллетеней партия получила 5,17% на выборах в думу ХМАО и взяла 5% на выборах в нижнюю палату российского парламента.

Тюменская облдума формируется по смешенной системе: 24 депутата избираются по одномандатным округам, остальные 24 — по единому избирательному округу (партспискам). Во всех территориях претенденты от «Единой России» одержали победу, по итогам голосования за списки кандидатов по единому округу партия власти получила 16 депутатских кресел, КПРФ и ЛДПР — по три, «Новые люди» и «Справедливая Россия» — по одному. Полномочия нового созыва истекут в 2031 году.

Голосование на выборах депутатов Тюменской областной думы проходило 18-20 сентября без использования электронного формата. За 126 политиков в одномандатных округах и 231 кандидата в составе партсписков семи партий могли проголосовать 2 713 062 избирателей Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО, на 2 009 избирательных участках. Явка в трех регионах «тюменской матрешки» превысила показатель в 64,37%. По итогам голосования «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР лишатся по одному депутату в Тюменской областной думе, «Единая Россия» пополнит свою фракцию двумя политиками, а «Новые люди» впервые получат представительство в региональном парламенте.

Василий Алексеев