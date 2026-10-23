В Шереметьево объявили воздушную тревогу
В аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево ввели ограничения
В московском аэропорту Шереметьево объявили воздушную тревогу. Пассажиров попросили проследовать в ближайшие безопасные зоны и места укрытия. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.
Сотрудникам и пассажирам во время воздушной тревоги запрещено пользоваться лифтами, оставаться на борту самолетов в качестве места укрытия, находиться вблизи окон и стеклянных конструкций.
За ночь над Москвой и областью сбили 155 украинских беспилотников. В 13:33 мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в «Макс», что на подлете к столице были уничтожены четыре БПЛА. На момент написания материала их число возросло до 19.
Сейчас все четыре московских аэропорта — Внуково, Домодедово, Жуковский (Раменское) и Шереметьево, — ограничили работу. Более 340 рейсов, согласно данным онлайн-табло аэропортов, задержаны или отменены.