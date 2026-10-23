Корпоративные новости на “Ъ FM”
Московская молодежь стала пользоваться российскими облачными сервисами на 20% чаще, следует из данных аналитиков «МегаФона». Они проанализировали шесть крупнейших российских и зарубежных облачных платформ, сравнив результаты августа и сентября. Рост интереса аналитики связывают с возвращением молодых людей 18–24 лет к регулярной учебной и рабочей активности после летнего периода. В сентябре на «Яндекс Диск» и «Облако Mail» пришлось более 70% трафика всех платформ. При этом по числу пользователей они заняли третье и четвертое места соответственно, уступив iCloud и облачному сервису Google.
Citigroup получил от китайских властей разрешение на создание брокерского бизнеса в стране, пишет Bloomberg. Новая структура Citigroup Securities China будет зарегистрирована в Шанхае с уставным капиталом в $180 млн. Citigroup подавал заявку на получение брокерской лицензии в Китае еще в 2021 году, но тогда процесс застопорился из-за изменений в китайском законодательстве и проверок регуляторов в США.
Сбербанк в этом году заработает около 2 трлн руб. чистой прибыли, сообщил Герман Греф. Он пообещал, что в 2027 году банк совершит очередной технологический скачок и представит рынку новые сервисы, а также все, что касается Physical AI, — технологий, позволяющих нейросетям взаимодействовать с физическим миром через роботов.