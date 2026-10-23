Московская молодежь стала пользоваться российскими облачными сервисами на 20% чаще, следует из данных аналитиков «МегаФона». Они проанализировали шесть крупнейших российских и зарубежных облачных платформ, сравнив результаты августа и сентября. Рост интереса аналитики связывают с возвращением молодых людей 18–24 лет к регулярной учебной и рабочей активности после летнего периода. В сентябре на «Яндекс Диск» и «Облако Mail» пришлось более 70% трафика всех платформ. При этом по числу пользователей они заняли третье и четвертое места соответственно, уступив iCloud и облачному сервису Google.