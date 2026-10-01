Главами всех комитетов Тюменской облдумы избрали депутатов от «Единой России»

Тюменская областная дума избрала депутатов от «Единой России» председателями всех пяти комитетов и одной комиссии регионального парламента. Их заместителями стали 13 представителей от партии власти, два — от КПРФ, по одному — от ЛДПР, «Новых людей» и «Справедливой России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ольга Швецова Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Ирина Соколова Фото: Сайт Тюменской областной думы Ольга Кузнечевских Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Инна Лосева Фото: Сайт Тюменской областной думы Оксана Величко Фото: Сайт Тюменской областной думы Владимир Нефедьев Фото: Сайт Тюменской областной думы Следующая фотография 1 / 6 Ольга Швецова Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Ирина Соколова Фото: Сайт Тюменской областной думы Ольга Кузнечевских Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Инна Лосева Фото: Сайт Тюменской областной думы Оксана Величко Фото: Сайт Тюменской областной думы Владимир Нефедьев Фото: Сайт Тюменской областной думы

В частности:

Комитет по бюджету, налогам и финансам возглавила руководитель исполкома тюменского реготделения «Единой России» Ольга Швецова . Ее заместителями стали бывший глава Тюмени — председатель гордумы Сергей Медведев, заместитель гендиректора по общим вопросам «Управляющей коммунальной компании» Дмитрий Плотников, бывший депутат Госдумы, экс-мэр Сургута Вадим Шувалов (все от «Единой России»);

. Ее заместителями стали бывший глава Тюмени — председатель гордумы Сергей Медведев, заместитель гендиректора по общим вопросам «Управляющей коммунальной компании» Дмитрий Плотников, бывший депутат Госдумы, экс-мэр Сургута Вадим Шувалов (все от «Единой России»); Комитет по госстроительству и МСУ — бывшая вице-губернатор ЯНАО Ирина Соколова . Ее заместителями утвердили бывшего главу Березовского района ХМАО Владимира Фомина, экс-мэра Ишима Тюменской области Федора Шишкина (все от «Единой России») и руководителя тюменского реготделения «Справедливой России» Владимира Пискайкина;

. Ее заместителями утвердили бывшего главу Березовского района ХМАО Владимира Фомина, экс-мэра Ишима Тюменской области Федора Шишкина (все от «Единой России») и руководителя тюменского реготделения «Справедливой России» Владимира Пискайкина; Комитет по социальной политике — бывшая вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских . Посты ее заместителей получили бывший заместитель главы Ямала Александр Мажаров («Единая Россия»), первый секретарь тюменского обкома КПРФ Тамара Казанцева и бывший вице-мэр Салехарда Иван Вершинин (ЛДПР);

. Посты ее заместителей получили бывший заместитель главы Ямала Александр Мажаров («Единая Россия»), первый секретарь тюменского обкома КПРФ Тамара Казанцева и бывший вице-мэр Салехарда Иван Вершинин (ЛДПР); Комитет по экономической политике и природопользованию — экс-директор филиала ТюмГНГУ в Когалыме (ХМАО) Инна Лосева . Ее заместителями стали бывшая глава сельского поселения Саранпауль в Югре Надежда Алексеева, главный инженер — первый замгендиректора компании «Газпром трансгаз Сургут» Михаил Карнаухов и экс-глава Ишимского района, бывший заместитель губернатора Тюменской области Владимир Ковин (все от «Единой России»);

. Ее заместителями стали бывшая глава сельского поселения Саранпауль в Югре Надежда Алексеева, главный инженер — первый замгендиректора компании «Газпром трансгаз Сургут» Михаил Карнаухов и экс-глава Ишимского района, бывший заместитель губернатора Тюменской области Владимир Ковин (все от «Единой России»); Комитет по аграрным вопросам и земельным отношениям — бывший директор компании «ПРОДО Тюменский бройлер» Оксана Величко . Ее заместителями утвердили экс-советника губернатора Тюменской области Александра Анохина, участника СВО из ХМАО Андрея Станкина (все от «Единой России») и главу реготделения «Новых людей» Артема Зайцева;

. Ее заместителями утвердили экс-советника губернатора Тюменской области Александра Анохина, участника СВО из ХМАО Андрея Станкина (все от «Единой России») и главу реготделения «Новых людей» Артема Зайцева; Постоянную комиссию по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам — экс-мэра Нягани (ХМАО) Владимир Нефедьев. Посты его заместителей получили экс-руководитель тюменского регисполкома «Единой России» Александр Зеленский, бывшая замдиректора центра культуры и спорта «Геолог» Лариса Цупикова (все от «Единой России») и депутат от КПРФ Иван Левченко.

В ходе этого же заседания облдума переизбрала на должность спикера Фуата Сайфитдинова («Единая Россия»). Посты всех четырех его заместителей заняли представители партии власти. В частности, Андрей Артюхов будет курировать комитет по бюджету (в него вошли 14 депутатов), Дмитрий Кузьменко — по госстроительству и МСУ (12), Наталья Шевчик — по соцполитике (13) и аграрным вопросам (девять), Галина Резяпова — по экономической политике (15). Сам господин Сайфитдинов будет координировать работу комиссии по вопросам депутатской этики (шесть депутатов).

Голосование на выборах депутатов Тюменской областной думы проходило 18-20 сентября без использования электронного формата. По итогам распределения мандатов по партспискам, которые набрали больше 5% голосов избирателей, «Единая Россия» получила 16 мест (ее поддержали 1 млн 34,6 тыс. человек; 59,63%), ЛДПР (220,7 тыс.; 12,72%) и КПРФ (187,8 тыс.; 10,83%) — по три, «Новые люди» (107,8 тыс.; 6,21%) и «Справедливая Россия» (88,9 тыс.; 5,13%) — по одному. Во всех 24 одномандатных округах победу одержали кандидаты от «Единой России». Явка на выборах составила 64,7%.

В новом созыве «Единая Россия» увеличила численность своих депутатов в Тюменской облдуме с 37 до 40 человек, количество политиков во фракциях КПРФ и ЛДПР сократилось с четырех до трех человек в каждой, «Справедливой России» — с двух до одного, а «Новые люди» впервые получили представительство в областном парламенте.

Василий Алексеев