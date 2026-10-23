Сегодня — друз, а завтра — враг
Сирия опасается мятежа в южной провинции
Власти Сирии перебрасывают силы в Эс-Сувейду — южную провинцию, которая компактно населена друзским меньшинством. Дамаск полагает, что местные военизированные формирования готовят восстание против центральных органов власти. Более того, сирийское руководство убеждено, что мятежные настроения в этом регионе подогревает соседний Израиль, чьи войска с момента смены режима в Арабской Республике в декабре 2024 года заняли свыше 400 кв. км сирийской территории и обозначили четкую цель — любой ценой защитить местную друзскую общину от этноконфессиональных чисток со стороны Дамаска.
Сирийская переходная администрация во главе с президентом Ахмедом аш-Шараа перебросила группу военнослужащих численностью 1 тыс. человек в провинцию Эс-Сувейда — пограничный регион на юге страны, который почти два года существует в полуавтономном режиме и де-факто находится в окружении правительственных подразделений. И теперь в провинции, где компактно проживает друзское меньшинство, сообщили сирийские источники эмиратского издания The National, сконцентрировано уже примерно 3 тыс. сирийских военных, с которыми местные этнические ополчения регулярно вступали с боевые столкновения с момента смены власти в Дамаске.
Причина нынешнего усиления — опасения, что друзские формирования готовят восстание при поддержке соседнего Израиля. Как утверждают собеседники The National, еврейское государство начало направлять в этот регион военные грузы, а командиры Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) регулярно посещают лидеров южан для консультаций. При этом, как рассказывают источники, израильская сторона постоянно забирает к себе группы друзских ополченцев, которых она обучает военному делу и управлению дронами. Отдельно их снабжают устройствами связи, приборами ночного видения и снайперскими винтовками.
Признаки того, что друзские формирования действительно готовятся к боевым действиям, Дамаск начал фиксировать в последние недели. По подсчетам его военной разведки, за это время друзские ополченцы заняли как минимум десять важных высот вблизи административного центра Эс-Сувейды.
О том, что друзские группировки могут готовить военные акции, сообщили 19 октября и израильские издания со ссылкой на источники. Правда, как отмечали некоторые собеседники The Jerusalem Post, военная активность Израиля в этом районе носила преимущественно разведывательный характер.
В июле 2025 года в районе Эс-Сувейды произошли наиболее кровопролитные столкновения между местными ополченцами и членами правительственных сил, которые начались с трений между друзами и бедуинской общиной. Силы переходной администрации, которые пришли на помощь бедуинам, устроили в друзских деревнях масштабную резню, в результате которой, по независимым подсчетам, погибло свыше 1,7 тыс. человек, треть из которых — гражданское население, в том числе женщины и дети. На помощь друзам тогда пришли израильтяне: ВВС ЦАХАЛа атаковали не только позиции сирийской армии на юге, но и правительственные учреждения в Дамаске, включая здание Министерства обороны и окрестности президентского дворца. Усмирить израильтян смогла лишь администрация Дональда Трампа.
Перед приближающимися выборами в Кнессет, намеченными на 27 октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал понять, что может повторить силовой сценарий в Сирии. Такие намеки прозвучали 15 октября, во время его встречи с представителями друзской общины Израиля. Глава правительства рассказал, что во время июльских столкновений он провел жесткий телефонный разговор с Ахмедом аш-Шараа, после которого последний якобы был вынужден прекратить давление на друзский регион. «Я сделаю все необходимое, чтобы защитить наших братьев. Мы не позволили и не позволим устраивать массовые убийства»,– пообещал господин Нетаньяху на встрече с общиной.
Свои опасения по поводу возможной эскалации в Эс-Сувейде Дамаск уже успел передать американской стороне.
21 октября господин аш-Шараа принял в сирийской столице специального посланника США по Сирии и Ираку Томаса Баррака. Как сообщил в соцсети X по итогам переговоров американский дипломат, контакты были посвящены «совместным усилиям по укреплению региональной стабильности». «Сирия играет ключевую роль в обеспечении прочного мира: ее судьба затрагивает все грани ближневосточного кубика Рубика. Согласование общих интересов — это путь к прогрессу»,— резюмировал господин Баррак.