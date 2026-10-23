В июле 2025 года в районе Эс-Сувейды произошли наиболее кровопролитные столкновения между местными ополченцами и членами правительственных сил, которые начались с трений между друзами и бедуинской общиной. Силы переходной администрации, которые пришли на помощь бедуинам, устроили в друзских деревнях масштабную резню, в результате которой, по независимым подсчетам, погибло свыше 1,7 тыс. человек, треть из которых — гражданское население, в том числе женщины и дети. На помощь друзам тогда пришли израильтяне: ВВС ЦАХАЛа атаковали не только позиции сирийской армии на юге, но и правительственные учреждения в Дамаске, включая здание Министерства обороны и окрестности президентского дворца. Усмирить израильтян смогла лишь администрация Дональда Трампа.