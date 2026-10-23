ЦБ сузил до 5-8% прогноз роста кредитования населения в 2026 году
Объемы кредитования россиян банками будут расти в диапазоне 5-8% в 2026 году против ранее прогнозируемых 5-9%. Это следует из пресс-релиза Банка России (ЦБ) по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке. Аналогичный прогноз по 2027 году регулятор сохранил на уровне 5-10%, по 2028-2029 годам — 8-13%.
Сегодня Банк России вновь сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. До этого регулятор 10 раз подряд снижал ставку. С июня темпы снижения замедлились с 50 до 25 базисных пунктов.