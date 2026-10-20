Главные новости за 20 октября. Ростов-на-Дону и область
Ростовская область столкнулась с сокращением перевалки грузов в портах на 45% на фоне ограничений судоходства из-за атак беспилотников на торговые суда и портовые терминалы в Азове, Ростове-на-Дону и Таганроге. Потери доходов за месяц оцениваются в 3,5 млрд руб. у стивидорных компаний и 1,8 млрд руб. у судоходных.
За девять месяцев 2026 года в Ростовской области оформлено свыше 63 тыс. детских банковских карт, что на треть превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Динамика выпуска платежных инструментов для несовершеннолетних в регионе демонстрирует устойчивый рост. Если в позапрошлом году родители в среднем открывали по 5,2 тыс. таких счетов ежемесячно, то в текущем периоде этот индикатор достиг отметки в 7 тыс. единиц.
Депутаты Ростовской-на-Дону городской Думы поддержали назначение Тараса Мельника на должность главы администрации Ленинского района. Последние полтора года он занимал должность первого заместителя главы администрации Советского района, где курировал сферу жилищно-коммунального хозяйства.
Ростовская компания «Ростовавтомост» заключила контракт стоимостью 8,94 млрд руб. на строительство эстакады транспортной развязки на трассе А-146 в Адыгее. Развязка расположена в районе 19-го км трассы, между поселками Энем и Яблоновский.
Совокупный план капитальных вложений резидентов территорий опережающего развития в Ростовской области был исполнен на 5,1% в 2025 году. Годом ранее показатель составлял 72,1%. Такие данные приведены в проекте заключения Минэкономразвития региона по результатам экспертизы нормативного акта о работе ТОР в Гуково, Донецке и Зверево.
По данным Единого ресурса застройщиков, за девять месяцев 2026 года в Ростовской области застройщики ввели в эксплуатацию 818 тыс. кв. м в многоквартирных домах. Для сравнения: в январе — сентябре 2025 года этот показатель составлял 676 тыс. кв. м. Прирост достиг 21,1%.