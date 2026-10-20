Ростовская компания получила контракт на дорожную развязку в Адыгее

Однако 21 апреля 2026 года оба контракта были расторгнуты по инициативе заказчика. Согласно сведениям ЕИС, причиной стали неоднократные нарушения сроков выполнения работ более чем на 15 дней, а также непредоставление нового обеспечения контрактов взамен недействующего.