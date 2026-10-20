Ростовская компания получила контракт на дорожную развязку в Адыгее
Ростовская компания «Ростовавтомост» заключила контракт стоимостью 8,94 млрд руб. на строительство эстакады транспортной развязки на трассе А-146 Краснодар — Верхнебаканский в Адыгее. Соответствующие сведения размещены в реестре государственных контрактов.
Развязка расположена в районе 19-го км трассы, между посёлками Энем и Яблоновский. На этом участке дорога пройдёт по эстакаде. Проект предусматривает также строительство съездов, обновление дорожного покрытия, установку освещения, ограждений и шумозащитных экранов.
Заказчик — ФКУ Упрдор «Черноморье», подведомственное Росавтодору. Контракт заключён 8 октября 2026 года. «Ростовавтомост» стал единственным участником конкурса и предложил выполнить работы за начальную (максимальную) цену закупки. Строительно-монтажные работы должны быть завершены до 20 октября 2028 года, финансирование — из федерального бюджета.
Первоначально развязку строило подмосковное ОАО «Хотьковский автомост». В августе 2023 года компания заключила два госконтракта — на дорожную часть и строительство эстакады — общей стоимостью около 11,5 млрд руб. Завершить работы планировалось в октябре 2026 года.
Однако 21 апреля 2026 года оба контракта были расторгнуты по инициативе заказчика. Согласно сведениям ЕИС, причиной стали неоднократные нарушения сроков выполнения работ более чем на 15 дней, а также непредоставление нового обеспечения контрактов взамен недействующего.