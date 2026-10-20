В Ростовской области в 2026 году ввели на 21% больше многоквартирных домов

По итогам первого полугодия 2026 года суммарный ввод жилья в Ростовской области составил 1,1 млн кв. м. Из этого объема 519 тыс. кв. м пришлось на многоквартирные дома — почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2025 года (прирост — 49,9%). Еще 620 тыс. кв. м обеспечило индивидуальное жилищное строительство.