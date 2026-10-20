В Ростовской области в 2026 году ввели на 21% больше многоквартирных домов
По данным Единого ресурса застройщиков, за девять месяцев 2026 года в Ростовской области застройщики ввели в эксплуатацию 818 тыс. кв. м в многоквартирных домах. Для сравнения: в январе — сентябре 2025 года этот показатель составлял 676 тыс. кв. м. Прирост достиг 21,1%, следует из данных ЕРЗ.
Регион занял восьмую позицию в рейтинге субъектов федерации по объему сданного многоквартирного жилья. В первую десятку также вошли Москва, Свердловская и Московская области, Краснодарский край, Татарстан, Тюменская область, Санкт-Петербург, Приморский и Ставропольский края. Абсолютным лидером по темпам роста стала Свердловская область, где объем сдачи МКД за тот же период увеличился на 73,3%.
По итогам первого полугодия 2026 года суммарный ввод жилья в Ростовской области составил 1,1 млн кв. м. Из этого объема 519 тыс. кв. м пришлось на многоквартирные дома — почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2025 года (прирост — 49,9%). Еще 620 тыс. кв. м обеспечило индивидуальное жилищное строительство.
До конца текущего года в Ростове-на-Дону и муниципалитетах области планируется завершить строительство еще 11 многоквартирных домов. Суммарный прогноз по вводу жилья на 2026 год — 2,8 млн кв. м.
Ранее ростовские власти анонсировали переход к комплексному освоению территорий: отныне застройщики не вправе возводить жилые объекты без одновременного строительства школ, детских садов и поликлиник. Для практического воплощения этой концепции часть градостроительных полномочий была впервые передана от муниципального уровня к региональному правительству.