В Ростовской области из-за атак БПЛА грузооборот портов снизился на 45%
Ростовская область столкнулась с сокращением перевалки грузов в портах на 45% на фоне ограничений судоходства из-за атак беспилотников на торговые суда и портовые терминалы в Азове, Ростове-на-Дону и Таганроге. Потери доходов за месяц оцениваются в 3,5 млрд руб. у стивидорных компаний и 1,8 млрд руб. у судоходных. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь по итогам совещания с представителями Минтранса России, руководителями торговых портов, стивидорных и судоходных компаний.
При этом, как отмечается в сообщении, предприятия продолжают нести расходы на зарплаты, налоги, обслуживание кредитов и содержание инфраструктуры. В портовой отрасли региона заняты более 7 тыс. человек.
Для предотвращения финансовых проблем, вплоть до банкротства предприятий, инициировано совещание с представителями профильного ведомства. По его итогам планируется подготовить обращение в федеральный центр с предложениями о мерах поддержки отрасли. В частности, донские власти предлагают отсрочить арендные платежи за причальную инфраструктуру, находящуюся в ведении Минтранса России, перенести сроки уплаты налогов и других обязательных платежей, ввести мораторий на банкротство и предоставить предприятиям льготные кредиты.
По мнению инициаторов обращения, поддержка необходима для сохранения работы предприятий и занятости сотрудников в период ограничений. Проблема затрагивает и другие регионы, поэтому отрасль рассчитывает на принятие федеральных мер.