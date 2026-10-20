В Ростовской области из-за атак БПЛА грузооборот портов снизился на 45%

Ростовская область столкнулась с сокращением перевалки грузов в портах на 45% на фоне ограничений судоходства из-за атак беспилотников на торговые суда и портовые терминалы в Азове, Ростове-на-Дону и Таганроге. Потери доходов за месяц оцениваются в 3,5 млрд руб. у стивидорных компаний и 1,8 млрд руб. у судоходных. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь по итогам совещания с представителями Минтранса России, руководителями торговых портов, стивидорных и судоходных компаний.