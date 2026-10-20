Выполнение инвестпланов резидентов ТОР в Ростовской области сократилось на 93% за год

Неравномерной была и динамика создания рабочих мест. В 2022 году резиденты создали 232 новых постоянных рабочих места, в 2023 году — 260, в 2024 году — 279, а в 2025 году — 176. Исполнение плана по рабочим местам составило 87,7% в 2024 году и 61,8% в 2025 году. За январь—август 2026 года создано 69 рабочих мест.