Выполнение инвестпланов резидентов ТОР в Ростовской области сократилось на 93% за год
Совокупный план капитальных вложений резидентов территорий опережающего развития в Ростовской области был исполнен на 5,1% в 2025 году. Годом ранее показатель составлял 72,1%. Такие данные приведены в проекте заключения Минэкономразвития региона по результатам экспертизы нормативного акта о работе ТОР в Гуково, Донецке и Зверево. С документом ознакомился «Ъ-Ростов».
В материалах экспертизы отмечается, что существенное влияние на результат оказал проект ООО «Зверевский МЭЗ». При плане капитальных вложений в 2,41 млрд руб. в 2025 году компания инвестировала 2,7 млн руб. В 2024 году при плане 101,2 млн руб. фактические вложения отсутствовали.
Неравномерной была и динамика создания рабочих мест. В 2022 году резиденты создали 232 новых постоянных рабочих места, в 2023 году — 260, в 2024 году — 279, а в 2025 году — 176. Исполнение плана по рабочим местам составило 87,7% в 2024 году и 61,8% в 2025 году. За январь—август 2026 года создано 69 рабочих мест.
Среди проектов, повлиявших на недостижение плановых показателей по занятости, ведомство выделило ООО «Опоры связи», где в 2025 году были созданы два рабочих места при плане 24, и АО «Форма угля», которое не создало ни одного рабочего места при плане 35.
В министерстве также обращают внимание на изменение состава резидентов: в совокупных плановых показателях за 2025 год учитывались обязательства ООО «Донецкая Швейная Компания», исключенного из реестра 29 мая 2025 года. Поэтому сводные данные включают показатели компаний, утративших статус резидента.
По информации разработчика нормативного акта, отклонение фактических показателей от плановых само по себе не приводило к расторжению соглашений: такие решения принимались при наличии совокупности нарушений. Для корректировки параметров инвестиционных проектов используется механизм заключения дополнительных соглашений.